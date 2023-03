Amici 22, tre nuovi giudici per il serale

Il talent show condotto da Maria De Filippi sta vivendo le battute finali. Amici 22 presenta infatti tre nuovi giudici per il serale, che avrà inizio il 18 Marzo.

Oltre agli esperti, conterà molto anche il parere del pubblico. I concorrenti dovranno esprimersi al meglio per ottenere la vittoria.

I giudici per il serale di Amici 22

Il programma di Maria De Filippi è ormai una certezza su Canale 5 ed è seguito da molti spettatori. Ci si appresta così al serale, che rappresenta il rush conclusivo per proclamare il vincitore. I concorrenti stanno infatti cercando di strappare un pass per le battute finali, così da poter provare a vincere la 22esima edizione.

Per l’0ccasione sono stati comunicati tre nuovi giudici che si occuperanno di dare il rispettivo parere durante le fasi del serale, a partire dal 18 Marzo. Si tratta di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Tutti e tre, sebbene con percorsi diversi, sono esperti in materia e potranno dunque dare giudizi coerenti ai concorrenti del talent show.

Su Cristiano Malgioglio c’è da poco da dire, essendo lui una figura molto conosciuta. Cantatutore e personaggio televisivo, è famoso per aver composto molti brani di successo, come “Gelato al cioccolato”. Il suo background aristico gli permetterà di essere un giudice formato ma, al contempo, schietto.

Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono invece due ex concorrenti di Amici. Il ballerino calabrese ha tra l’altro vinto l’edizione del 2012, per poi sfondare nel mondo della danza. Dopo aver collaborato con alcuni “mostri sacri” come Britney Spears e Jennifer Lopez, il 30enne si ritroverà a valutare le esibizioni dei vari studenti della scuola. Michele Bravi, vincitore di X Factor nel 2018, ha preso parte all’edizione Amici Speciali. Il cantante avrà modo di esprimere il suo parere nella categoria che più gli appartiene.

Pochi giorni per scoprire tutti i concorrenti del serale, che si appresta ad essere molto interessante.