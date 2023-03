Alessandra Celentano e la “noce moscata gate”: le parole dell’insegnante di Amici

Alessandra Celentano è stata ospite di Alessandro Cattelan nel programma Stasera C’è Cattelan. Il conduttore ha provato in tutti i modi a chiedere all’insegnante ed ex ballerina cosa sia successo in realtà nella scuola di Amici nel Capodanno scorso.

Alessandra Celentano e la "noce moscata gate" Alessandra Celentano è stata ospite nella puntata del programma Stasera C'è Cattelan. Il conduttore ha cercato inn tutti il modo di avere informazioni sul famodo "noce moscata gate". Il riferimento è adegli avvenimenti avvenuti nella scuola di Amici nell'ultima notte di Capodanno. Non si è mai saputo cosa sia successo ma resta il fatto che Maria De Filippie la produzione non hanno mai confermato e smentito nulla. Secondo alcuni utenti, infatti, i ragazzi di Amici 22 avrebbero creato una mistura amatoriale per accendere una serata di divertimento Le parole dell'insegnante di Amici Alessandro Cattelan è stato ospite della puntata chiave come giudice esterno. Con Alessandra Celentano ha voluto ricordare l'accaduto e ha provato a strappare qualche informazione. Cattelan ha chiesto alla Celentano di dirgli almeno all'orecchio cosa è davvero successo. Il silenzio ma anche l'atteggiamento della Celentano confermano che qualcosa di grave sia successo quella notte. L'unica notizia che ha dato la Celentano è che Anbeta è stata la sua allieva prediletta, "il mio punto luce". La verità sul #NoceMoscataGate di #Amici – #AlessandraCelentano #staseracecattelan pic.twitter.com/JWbP8Dt1sn — alessandro cattelan (@alecattelan) March 14, 2023