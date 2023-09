Cruciani e la rissa denunciata a Saronno: la risposta del sindaco

Cruciani ha denunciato una rissa violenta che si è consumata nei giorni scorsi nella città di Saronno. Il racconto è avvenuto durante una puntata del programma radiofonico de La Zanzara. Risponde anche il primo cittadino della città lombarda.

Cruciani e la rissa denunciata a Saronno

Giuseppe Cruciani durante una delle ultime puntata del programma radiofonico La Zanzare ha denunciato una violenta rissa che si è consumata nella città di Saranno, in Lombardia. “Sabato sera ero a cena da alcuni amici a Saronno. Dal balcone ho assistito a quella che mi hanno detto essere stata una rissa tra egiziani e tunisini. Ho assistito a una violenza impressionante“.

Il conduttore ha spiegato solo di essere stato presente alla rissa ma di aver visto “l’arrivo delle pattuglie e l’inaudita violenza di alcune delle persone coinvolte anche contro le auto dei militari“.

La risposta del sindaco

Sulla vicenda è intervenuto con un video messaggio alla città anche il sindaco Augusto Airoldi: “Come amministrazione non siamo fermi e non siamo con le mani in mano. Dobbiamo però essere chiari: la situazione nella quale ci troviamo non può essere risolta dall’intervento della polizia locale. Richiede che lo Stato metta in atto tutti quegli interventi per riportare l’ordine pubblico sotto un profilo di accettabilità che renda possibile che nella nostra città ci si possa muovere e spostare la sera con adeguata tranquillità”. Poi, ha aggiunto il primo cittadino: “Ovviamente la stazione di Saronno, che è la terza per grandezza della Lombardia, rende più facile l’arrivo di sbandati e senza fissa dimora”.

