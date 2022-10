Maddalena Svevi, chi è la ballerina di Amici ’22

Maddalena Svevi è una ballerina di Amici ’22 che ha ottenuto un banco grazie nel programma grazie all’approvazione dei maestri Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, che hanno creduto nel suo talento

Chi è Maddalena Svevi

Maddalena Svevi, genovese di 17 anni, è una ballerina che è entrata nell’edizione di Amici ’22 condotta da Maria De Filippi. Da sempre amante della danza, ha praticato questa disciplina fin da quando era molto piccola. Per cercare di perfezionarsi nella danza, ha frequentato la Naima Academy diretta da Matteo Addino e successivamente è poi entrata a fare parte della compagnia Experience Academy.

Dopo che ha preso parte al musical Un papà sotto l’albero, guidato da Garrison e Fioretta Mari, (entrambi ex insegnanti di Amici) è entrata nel cast di Amici ’22 come ballerina. La ragazza Svevi ha dato modo di farsi conoscere ed entrare a far parte del cast de Il Cantante Mascherato.

Con il suo gruppo ha anche vinto anche i Garrison Game.

Vita privata e fidanzato

Della vita privata di Maddalena Svevi non si conosce granché, ma dai social abbiamo scoperto che ha una sorella di nome Cecilia.

Non è chiaro se Maddalena sia fidanzata oppure no, ma quello che possiamo dire è che si notano dei commenti da parte del ballerino Samuele Segreto, il quale non manca occasione di spendere belle parole per lei anche sui social.