Lorella Cuccarini, il segreto del suo fisico: “Sbagliavo la dieta, ora faccio 5 pasti”

Lorella Cuccarini svela il segreto del suo fisico perfetto: “Sbagliavo la dieta. Ora faccio 5 pasti…”. All’età di 57 anni, la conduttrice è ancora in grandissima forma: “Mi ha insegnato tutto la mia nutrizionista, prima solo privazioni”.

Lorella Cuccarini svela il segreto del suo fisico perfetto: “Prima sbagliavo dieta”

La conduttrice e insegnante di Amici Lorella Cuccarini ha rilasciato un’intervista molto intima per Sette, l’inserto settimanale culturale del Corriere della Sera. Da anni uno dei volti più amati della tv italiana, oggi ha 57 anni ma sfoggia ancora un fisico mozzafiato. Nel corso dell’intervista, Lorella ha parlato del segreto della sua forma perfetta: “Faccio cinque pasti al giorno, prima facevo un’alimentazione fatta di privazioni, ma è un approccio sbagliato”. La conduttrice ha spiegato di essersi rivolta ad una nutrizionista dopo aver visto alcuni cambiamenti nel suo corpo che non le piacevano, ai quali si era quasi rassegnata.

“Ci sono stata l’anno scorso, mi ha detto che sbagliavo tutto.” -ha raccontato la Cuccarini, spiegando nel dettaglio la sua nuova dieta– “Sbagliavo l’approccio di una alimentazione fatta di privazioni. Mi ha insegnato a fare 5 pasti al giorno. Colazione, pranzo, cena e due spuntini, senza mai saltarne uno. Mi concedo la pasta, 50 grammi, o meglio ancora il riso che adoro, il pane no. Verdura, frutta, pesce. Qualche volta sgarro, ma solo qualche volta. In due mesi sono tornata 56 chili. E mi sono sentita benissimo. Da allora sto davvero in forma, mi sento piena di energia. Prendo anche integratori e non mi sono mai sentita meglio”.

Anche tanto movimento: “Ho cominciato attività sfidanti e divertenti”

La conduttrice ha introdotto nella sua vita anche molto movimento. “Temevo per il viso.” -spiega Lorella- “Dimagrendo ho pensato che potesse sciuparsi. Invece no”. Nello specifico ha cominciato a dedicarsi ad attività che ha definito “sfidanti e divertenti, si tratta di calisthenics e un allenamento metabolico per migliorare l’apparato cardiovascolare e respiratorio”. La Cuccarini si sente un’altra persona adesso: “Sto bene, davvero bene”.