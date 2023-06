Charles e Tennyson, chi sono i figli di Russell Crowe: vita privata, carriera, età

Chi sono i figli di Russell Crowe, Charles e Tennyson. Nati dal matrimonio tra l’attore hollywoodiano e la sua ex moglie, Danielle Spencer, hanno scelto di vivere con la madre in Australia dopo il divorzio.

Charles e Tennyson, chi sono i figli di Russell Crowe: quanti anni hanno?

Il celebre attore hollywoodiano Russell Crowe è padre di due figli, nati dal suo primo matrimonio con l’attrice e cantautrice australiana Danielle Spencer. Il primo è Charles Spencer, nato nel 2003 a Sidney, mentre il secondo è Tennyson Spencer, nato nel 2006. Oggi hanno rispettivamente venti e diciassette anni e appaiono spesso sul profilo Instagram della madre. Charles e Tennyson, infatti, dopo la separazione dei genitori nel 2012, e il successivo divorzio nel 2018, hanno scelto di rimanere in Australia con Danielle piuttosto che seguire il padre ad Hollywood.

Nonostante la distanza, Crowe ha un rapporto molto solido con i suoi due figli. In alcune interviste passate, l’attore si è augurato che né Charles né Tennyson seguano le sue orme: “Devi sopportare una quantità enorme di rifiuti e ci sono sempre cose che non vanno per il verso giusto. Quindi quando guardi il tuo piccolo e bellissimo bambino, non è proprio il genere di cose che vorresti che perseguisse. Ci sono cose migliori che puoi fare nella tua vita”. Ma scopriamo qualche dettaglio in più sul loro conto.

Chi è Charles Spencer Crowe, cosa sappiamo di lui?

Nato il 21 dicembre 2003, Charles Spencer Crowe ha quasi vent’anni e pare la copia sputata di suo padre. Ha da poco concluso il suo percorso di scuola superiore ed è pronto ad avventurarsi nella vita adulta. Sua madre Danielle ha condiviso il momento del suo diploma sul suo profilo Instagram: “Wow…Charles Spencer Crowe si è diplomato oggi! Il tempo passa troppo velocemente. Sono fiera di te. Ti voglio bene oltre le parole, Charlie”.

Chi è Tennyson Spencer Crowe, cosa sappiamo di lui?

Nato il 9 maggio 2006, Tennyson Spencer Crowe ha fatto da poco 17 anni e, vista la sua giovane età, non si sa ancora molto sul suo conto. Anche lui gode di una grande somiglianza con suo padre, con il quale ha spesso viaggiato in giro tra prime ed eventi mondani quando era ancora un bambino. Sua madre gli ha dedicato un bel post su Instagram qualche anno fa, in occasione del suo 15esimo compleanno: “Oggi è il compleanno del mio figlio più giovane, ancora non ci credo. Buon compleanno Tennyson! Ti voglio bene”.