Cricca, chi è il cantante romagnolo ad Amici 2022: vita privata, vero nome, canzoni

Chi è Cricca, giovane cantautore romagnolo ad Amici 2022. L’artista è uno dei nuovi allievi della scuola di talenti di Canale 5. Scopriamo qualcosa in più su di lui, dal suo vero nome alla vita privata.

Chi è Cricca: carriera, canzoni e vita privata del cantante di Amici 2022

Nato a Riccione, in provincia di Rimini, l’8 agosto 2004, Giovanni Cricca, in arte solo Cricca, ha 18 anni ed è uno degli allievi della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Durante i suoi primi giorni nella scuola di Canale 5, il giovane artista ha raccontato di aver vissuto un’infanzia molto particolare: “Sono cresciuto in una famiglia decisamente fuori dagli schemi, basti dire che i miei genitori sono entrambi romagnoli e si sono conosciuti in Africa, loro infatti aiutano chi ha bisogno, i più deboli, sono infatti degli operatori umanitari“.

All’età di 5 anni lascia l’Italia e si trasferisce con la famiglia in Australia, a Sidney.

È qui che ha le sue prime esperienze con la musica: comincia infatti a studiare canto con il Sydney Children’s Choir, e fa pratica anche con il pianoforte. Poi, tre anni dopo, Cricca ritorna a Riccione: “Il trasferimento in Italia nel 2011 mi ha parecchio destabilizzato, ero un bambino abbastanza ribelle e un po’ problematico. La musica è stata la mia salvezza“.

Negli anni continua a coltivare la sua passione musicale, ispirato da suo nonno Agostino, un ottimo clarinettista spirato alcuni anni fa.

Partecipa nel 2021 ad Area Sanremo, arrivando anche in finale. Poi, nel 2022, si mette in gioco a DeeJay on Stage. Nello stesso anno pubblica San Lorenzo, il suo primo singolo, tratto da un EP su cui sta lavorando. Ad Amici, si guadagna l’attenzione di Arisa e di Lorella Cuccarini con una cover di Mare Mare di Luca Carboni. Corteggiato da entrambe le caposquadra, alla fine sceglie il team della conduttrice.

Vita privata: fidanzata, famiglia, sorelle

Non si sa ancora molto sulla vita sentimentale di Cricca, che ha già attirato l’attenzione di diverse fan. Il suo profilo Instagram, che è a un passo dal raggiungere i 30mila follower, si concentra solo sulla sua carriera musicale. È molto legato ai suoi genitori e suo nonno, del quale conserva ancora il clarinetto, è sempre nel suo cuore. Ha rivelato di avere due sorelle, una più grande solo da parte di madre e una più piccola, Precious, ragazza diversamente abile adottata dai suoi genitori in Africa.