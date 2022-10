NDG, chi è il rapper di Amici 2022 già famoso per Panamera: canzoni, carriera, vita privata

Chi è NDG, giovane rapper ad Amici 2022 già noto al pubblico per il singolo Panamera. Nicolò Di Girolamo si fa strada al talent di Maria De Filippi forte del suo grande successo su Spotify nel 2019, che gli è valso già un disco d’oro. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera musicale e vita privata.

Chi è NDG: carriera, canzoni e vita privata del rapper di Amici 2022

Nato a Roma nel 2000, Nicolò Di Girolamo, in arte NDG, è uno dei concorrenti della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il giovane rapper 22enne non è un nome nuovo per gli appassionati di musica italiana. Nel 2019, infatti, si è fatto conoscere grazie al grande successo di Panamera, il suo primo singolo, che ha collezionato oltre 30 milioni di stream su Spotify e ben cinque milioni di visualizzazioni su Youtube. Numeri enormi che gli sono valsi già un più che appagante disco d’oro.

Gli esordi e il rapporto con il padre: “All’inizio non ci credeva, ora è il mio primo fan”

NDG si lancia nel mondo della musica dopo aver provato senza successo a darsi alla danza. Lo racconta durante il suo incontro con Lorella Cuccarini, sua capo squadra ad Amici: “Ho iniziato prima con la danza, sono stato un ballerino, ho cominciato a fare danza classica e poi moderno, poi ho lasciato per una serie di motivi: per due volte non sono entrato all’Opera, all’audizione”. Scrive musica da quando aveva solo 16 anni, una valvola di sfogo poi trasformatasi in qualcosa di più: “I primi testi Rap ho iniziato a scriverli a scuola un po’ per noia.

Le prime rime erano dei dissing alle mie professoresse”.

Fu suo padre a passargli questa passione, anche se all’inizio lo ha pregato di essere realista: “Non ci credeva molto, mi diceva di pensare ad altro e io gli dissi che entro la fine del liceo gli avrei dimostrato che la musica sarebbe diventato un lavoro e il karma glielo ha dimostrato questa cosa a mio padre. Adesso è il mio primo fan, anche se nell’ultimo periodo in cui andava male mi era tornato a dire di trovare un lavoro, mentre adesso è gasatissimo”.

Le prime canzoni e l’esperienza ad Amici 2022

Dopo il successo di Panamera NDG ha prodotto molte altre canzoni, sempre con ottimi risultati su Spotify. Tra queste spiccano Troppo tempo, UE, Cuore Nero e il suo singolo più recente Mille volte. Nicola era riuscito anche ad assicurarsi un contratto con un’importante etichetta discografica, opportunità poi purtroppo naufragata. Per questo motivo ha deciso di rimettersi in gioco ed entrare nella scuola di talenti di Amici.

È una grande opportunità per NDG per conquistare un pubblico più ampio e affermarsi definitivamente. Il rapper si è già fatto notare con una cover di Suavemente, classico brano della fine degli anni Novanta di Elvis Crespo.

Vita privata di NDG: cosa sappiamo?

Per il momento si hanno ancora poche informazioni sulla vita privata di Nicolò De Girolamo. Il rapper ha parlato molto sul suo rapporto con la sua famiglia, anche con sua madre e sua sorella, alle quali è molto legato. Ciononostante, è stato molto restio a svelare informazioni sulla sua vita sentimentale. Nessun indizio neanche sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto oltre 40mila follower. Sui social si concentra soprattutto sulla sua carriera musicale.