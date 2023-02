Chi è Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, stipendio, patrimonio, matrimonio

Chi è Maria De Filippi è una conduttrice televisiva italiana di successo, anche moglie di Maurizio Costanzo. Dalla fama televisiva alla vita privata, scopriamo qualche informazione in più su uno dei personaggi più amati del piccolo schermo.

Chi è Maria De Filippi, vita privata e carriera della conduttrice

Maria De Filippi è una conduttrice italiana considerata un pilastro dell’azienda televisiva Mediaset. Classe 1961, il suo primo programma tv risale al 1992 e da quel momento non si è più fermata nel suo successo. Dopo aver trascorso parte della sua infanzia a Milano, si trasferisce nell’Oltrepò Pavese e frequenta il liceo classico Ugo Foscolo di Pavia. e Dopo aver frequentato la Facoltà di Giurisprudenza, riesce a laurearsi con lode e il sogno di una carriera da magistrato inizialmente la accompagna nella sua giovinezza. Per mantenersi, però, inizia ad accostarsi alla carriera di redattrice di testi fino a che ad un convegno nel 1989 incontra Maurizio Costanzo diventando la sua assistente personale.

Il successo in televisione

Maria De Filippi nel gennaio del 2000 lancia il programma C’é Posta per Te. Altra trasmissione storica di Maria è Uomini e Donne, talk show dove i giovani tronisti (o troniste) cercano l’anima gemella. Recentemente è impegnata anche in Tale e Quale Show ed è alla guida anche del Talent Amici, scuola dove ogni anno si sfornano ballerini e cantanti preparati. Nel 2009 è stata giurata di Italia’s Got Talent e poi partecipa anche alla trasmissione Tu sì que vales.

Sanremo

Nel 2017 Maria ha condotto il Festival di Sanremo a fianco di Carlo Conti, che l’ha voluta fortemente come co-conduttrice. “Ringrazio Mediaset per avermi concesso questa opportunità” ha poi commentato la conduttrice, legata a Mediaset.

Figlio e matrimonio

Maurizio Costanzo hanno un figlio: Gabriele Costanzo. Il ragazzo è stato adottato dalla coppia dopo che il giovane era stato abbandonato verso i 12 anni. I due sono sposati dal 1995, matrimonio arrivato dopo un fidanzamento che è durato cinque anni. Il conduttore La conduttrice ehanno un figlio:. Il ragazzomatrimonio arrivato dopo un fidanzamento che è durato cinque anni. Il conduttore si è spento la mattina del 24 febbraio 2023.

Quanto guadagna

La regina delle trasmissioni Mediaset dovrebbe guadagnare attorno ai 10 milioni di euro annui.