Gianmarco Petrelli, chi è il ballerino di Amici ’22: carriera, età,

Gianmarco Petrelli è un giovane ballerino di hip hop di 21 anni originario di Roma, ballerino di Amici ’22.

Chi è Gianmarco Petrelli

Gianmarco Petrelli è un ballerino di Amici ’22. Nato a Roma sotto il segno zodiacale dei Pesci, si è diplomato al Liceo Linguistico e lavora come modello per la Tao Models Agency. Ha presentato, infatti, diverse sue coreografie durante dei workshop e, nel tentativo di entrare nel talent di Maria De Filippi Amici ’21, è rimasto “in sospeso” insieme a Mattias Nigiotti.

In occasione di Amici ’22, invece, è riuscito ad entrare come ballerino apprezzato da Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Inizialmente molto apprezzato da Todaro, in un secondo momento Celentano ha deciso di prenderlo con sé credendo che abbia del potenziale interessante.

Curiosità

Gianmarco ha un fratello minore di nome Filippo ed ha un tatuaggio con scritto “2009”.

Petrelli è entrato nel gruppo di ballerini di Alessandra Amoroso durante il concerto evento “Tutto accade a San Siro“ e ha partecipato anche allo spot TIM in occasione di Sanremo 2021.