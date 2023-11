Elisabetta Ferracini, chi è la figlia di Mara Venier: marito, esordi, carriera

Chi è Elisabetta Ferracini, prima figlia di Mara Venier. Nata dal primo matrimonio della conduttrice, ha seguito le orme di sua madre costruendosi una carriera in televisione. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier: vita privata e carriera

Elisabetta Ferracini è la prima figlia di Mara Venier, nata dalla relazione tra Mara e il primo marito Francesco Ferracini. Elisabetta, che ha seguito le orme della carriera della madre, oggi è un noto personaggio televisivo e conduttrice. Classe 1968, è stata a contatto sin da piccola con il mondo dello spettacolo.

Nel 1991 Elisabetta ha debuttato come attrice nella fiction Chiara e gli altri. Nella trasmissione Italia chiamò nel 1991 ha debuttato come presentatrice e per un periodo ha anche condotto Domenica In. Nel 1994 è stata scelta per affiancare Pippo Baudo in Tutti a Casa, in onda il sabato sera su Rai Uno, e Sanremo Giovani ed è stata ospite in programmi come Quelli che il calcio e La prova del cuoco.

Vita privata, chi era suo marito?

Elisabetta Ferracini è stata sposata con Pier Francesco Forleo, dirigente Rai. Oltre ad essere conosciuto per la sua posizione lavorativa, che si è distinto per la sua educazione e la sua eleganza, valori che gli hanno permesso di ricevere l’appellativo di “Principe”.Dirigente Rai, si è spento il 9 giugno 2023 all’età di 62 anni a Roma. Mara Venier, come suocera, ha imparato ad accettarlo ed apprezzarlo e gli ha dedicato un pensiero su Instagram.

Il pensiero di Mara per il marito di Elisabetta