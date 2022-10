Chi è Aaron Cenere, cantante di Amici ’22

Aaron Cenere, pseudonimo di Edoardo Boari, è un cantante di Amici ’22, programma condotto da Maria De Filippi. Conosciamolo meglio.

Chi è Aaron Cenere

Aaron Cenere, pseudonimo di Edoardo Bari, è un allievo di Amici ’22 che aspira a diventare un famoso cantante. Nato a Nocera Umbria (provincia di Perugia) nel 2005, l’allievo di Amici ha iniziato a scrivere i suoi primi brani – e quindi ad avvicinarsi alla musica – quando aveva 14 anni.

Ad Amici ’22 sia Arisa, che si è commossa con la sua esibizione, sia Rudy Zerbi hanno deciso di accoglierlo calorosamente nella scuola di canto di Amici, in quanto hanno subito riconosciuto e visto in lui un futuro talento.

Brani

La prima canzone di Aaron Cenere si intitola Diecimila occhi, mentre la seconda è Universale che ha cantato alla prima puntata di Amici 22 dopo la cover Per due come noi.

Curiosità

In passato il cantante umbro ha sofferto di ansia, e il suo brano Universale in parte mette in primo piano quelle che sono le insicurezze del giovane. È un grande amante di tatuaggi

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata non abbiamo molte informazioni e non sappiamo dire se Edoardo Boari sia fidanzato oppure single.