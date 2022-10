Federica Andreani, chi è la cantante autodidatta ad Amici 2022: boxe, vita privata, canzoni

Chi è Federica Andreani, cantante autodidatta ad Amici 2022. Dalla passione per la boxe al debutto in tv, tutto sulla giovane artista.

Chi è Federica Andreani, giovane cantante tra i concorrenti di Amici 2022. La giovane artista non ha mai avuto la possibilità di studiare canto e coltiva la sua passione per la musica da autodidatta. Scopriamo qualcosa in più su di lei, dalla grinta sul ring da boxe alla vita privata.

Chi è Federica Andreani di Amici 2022: carriera e vita privata della cantante autodidatta

Nata nel 2003 a Riccione, in provincia di Rimini, Federica Andreani ha 19 anni ed è una dei giovani talenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

La giovane cantante vive a Roma con suo padre, dove fa la parrucchiera. Fin da piccola grande appassionata di musica, non ha mai avuto l’opportunità di studiare canto per motivi economici. Per questo, tutto quello che sa lo ha imparato da sola, si presenta al talent di Canale 5 come autodidatta. Anche per questo non ha ancora brani inediti, ma ha convinto Arisa e Lorella Cuccarini con la cover di Amare, per poi unirsi alla squadra della conduttrice.

Vita privata: dalla boxe al canto, la pagina Instagram, vita sentimentale

La scuola di Maria è una grande opportunità per Federica per inseguire il suo sogno. “Ci provo, poi se non va bene pazienza, conosco la porta” ha dichiarato durante le audizioni.

La sua pagina Instagram, che ad oggi conta oltre 10mila follower, la mostra sia nelle vesti di cantante in erba che in quelle inaspettate di pugile. Federica, infatti, pratica boxe da diversi anni con discreti risultati. Nel 2019, infatti, ha conquistato il primo posto nella Woman Boxing League. Nonostante la curiosità dei giornali di gossip, per il momento si sa poco o nulla sulla vita sentimentale della cantante che, a quanto sembra, dovrebbe essere ancora single.