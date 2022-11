Chi è “Piccolo G” di Amici ’22: carriera nel canto, vita privata, fidanzata

Giovanni Rinaldi, soprannominato “Piccolo G”, è un nuovo cantante di Amici, talent ormai famoso di Maria De Filippi. Vediamo meglio chi è e cosa sappiamo del suo percorso professionale.

Piccolo G, pseudonimo di Giovanni Rinaldi, è un rapper italiano classe 2000 nato in provincia di Macerata, entrato nel cast di Amici di Maria De Filippi come cantante. La sua passione per la musica inizia fin da quando era bambino, quando all’età di soli 12 anni inizia ad avvicinarsi alla chitarra e a 16 si innamora del rap facendo freestyle.

Come Junior G, poi, pubblica i primi lavori su YouTube e Spotify e con questo nome partecipa a un contest Honiro piazzandosi quarto. Tra i suoi primi brani citiamo Nike e tuta pubblicato sul canale di Honiro Ent, prodotto da DOD.

Ad Amici ’22 Giovanni Rinaldi, soprannominato “Piccolo G”, è stato scelto come allievo da Rudy Zerbi.

Brani di Piccolo G

Nel 2019 Giovanni Rinaldi, soprannominato “Piccolo G”, giunto ad una sua maggiore maturità artistica, pubblica i singoli Ho fame e Non lo sai, entrambi accompagnati da un video ufficiale.

Nell’aprile aprile 2020 con il nuovo nome e il singolo Gridano, collaborando anche con Izi e Madame. Il 30 ottobre esce RIOT, album di Izi, in cui compare per la traccia Domani con Federica Abbate.

Il suo ultimo singolo pubblicato è Difendo chi sono.

Il bacio con la fidanzata Federica

Nel novembre 2022 Piccolo G, nei mesi di permanenza al talent di Amici, si innamora di Federica Andreani, altra allieva di Amici 22.

Tra i due parrebbe essere sbocciato un nuovo amore, tanto che in una lettera, Piccolo G aveva esposto a Federica il suo sentimento, cercando di esporre appieno quello che prova per lei. “L’amore è passato poche volte per le mie mani, non ho calli o segni evidenti – ha scritto in questa lettera – l’innamoramento si, lo ascolto camminare dentro al corpo. Cadere in tentazione è facile, dai tuoi occhi filtra e si invola qualcosa di buono e dolce che consola come la notte”.

Dopo questa lettera che, che in un primo momento pareva aver allontanato Federica, i due si sono scambiati un lungo bacio sul letto. “Anche io provo qualcosa” ha infatti rimarcato la ragazza a Piccolo G.

Vita privata e passioni

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Piccolo G pare che sia single e pare sia, oltre la musica, un grande amante della filosofia e della letteratura.