X Factor 2023, anticipazioni LIVE 4: doppia eliminazione e superospite

X Factor 2023, anticipazioni del LIVE 4 in onda giovedì 16 novembre. Alta tensione nella puntata di stasera, ci sarà una doppia manche con doppia eliminazione. Spazio anche per il superospite della serata: di chi si tratta?

X Factor 2023, anticipazioni LIVE 4 del 16 novembre: stasera doppia eliminazione

È tutto pronto per il quarto LIVE di X Factor 2023, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW questa sera, giovedì 16 novembre, alle ore 21.15. La serata sarà divisa in due manche, che porteranno all’eliminazione di due degli artisti in gara. La prima parte del LIVE sarà dedicata alla temibile “giostra”, un medley tra tutti i concorrenti che si alterneranno cantando i brani più rappresentativi del loro percorso ad X Factor. Alla fine della manche, una volta chiuso il televoto, uno di loro sarà costretto ad abbandonare il talent. La seconda manche si chiama Car Songs ed è sponsorizzata da Skoda. I giudici han selezionato per i loro artisti una serie di brani adatti per la colonna sonora di un viaggio in auto. Anche alla fine di questa manche ci sarà un’eliminazione.

Per la sfida Car Songs Fedez ha scelto Wake Me Up When September Ends dei Green Day per Maria Tomba e Tutto il resto è noia di Franco Califano per Sarafine. Ambra Angiolini ha invece assegnato Il chitarrista di Ivan Graziani a Matteo Alieno e I’ve Been Loving You Too Long di Otis Redding ad Angelica. Tanti classici per Dargen D’Amico che ha affidato Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni ad Il Solito Dandy, Spaccacuore di Samuele Bersani a Settembre e Ironic di Alanis Morissette agli Stunt Pilots. Infine Morgan ha dato a You’ve Got A Friend di Carol King a Selmi, Careless Memories dei Duran Duran ai SickTeens e Good Vibrations dei Beach Boys agli Astromare.

Annalisa è la superospite, porta in tv il nuovo singolo Euforia

La superospite del quarto LIVE di X Factor 2023 sarà niente meno che Annalisa. La celebre popstar, lanciata da Amici di Maria De Filippi nel 2011, è pronta a presentare un nuovo singolo per la prima volta dal vivo, Euforia. Il brano, scritto da Annalisa con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, sarà trasmesso in radio a partire dal 17 novembre. Ci si aspetta un altro grande successo per Annalisa, prima donna al primo posto in classifica con un singolo da tre anni e unica donna solista nella classifica Fimi/Gfk da oltre un anno. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre due milioni di copie in Italia, ottenendo 31 dischi di platino e 13 dischi d’oro.