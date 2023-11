Chi sono gli Stunt Pilots di X Factor 2023, tutto sul trio rock-trap: vita privata, carriera, Instagram

Chi sono gli Stunt Pilots di X Factor 2023, cosa sappiamo del trio rock-trap? Il gruppo è uno dei partecipanti della fase finale del talent show targato Sky. Scopriamo qualcosa in più sul loro conto.

Chi sono gli Stunt Pilots di X Factor 2023: vita privata e carriera del trio

Gli Stunt Pilots sono un trio musicale formatosi nel 2020, tra i finalisti dell’edizione 2023 di X Factor. Il gruppo è formato dal cantautore 26enne Lorenzo Caio Sarti, in arte Zo Vivaldi, il batterista 24enne Emanuele Farina, in arte solo Farina, e il bassista Simone Colombetti, in arte Moonet. Con le loro intriganti sonorità rock-trap, gli Stunt Pilots vogliono aiutare il proprio pubblico a uscire dagli schemi e vivere in libertà. Il loro nome incarna proprio questa loro filosofia di liberazione: “Uno Stunt Pilot si impegna per interrompere il percorso dettato dal pilota automatico, ragione di tanti rimpianti, spingendosi a uscire dalla comfort zone per vivere il proprio potenziale”. Il gruppo ha già pubblicato un EP, Dirty Laundry, contenente brani energici come I wanna lie (in bed with you), Spinning Plates, Cherries, No Throttle e My Past. Nel 2023 han convinto i giudici di X Factor con l’inedito Imma Stunt, ottenendo quattro sì ed in seguito un posto nella squadra di Dargen D’Amico.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale dei componenti degli Stunt Pilots sono ancora molto poche. Il loro profilo Instagram ha già oltre 9mila follower ma si concentra soprattutto sulla loro carriera musicale. Non è noto, al momento, se i membri del gruppo abbiano già trovato l’amore. Ognuno dei componenti ha un proprio profilo Instagram personale, dove usano i loro nomi d’arte come handle. Il più seguito dei tre è Farina, con oltre 3700 follower. Moneet ne ha invece circa 3200, mentre Zo Vivaldi arriva quasi a 3500.