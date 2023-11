Matteo Alieno, chi è il cantautore di X Factor 2023: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Matteo Alieno, cantautore di X Factor 2023 nel team di Ambra Angiolini. Scopriamo qualche informazione in più sull’artista romano, tra i finalisti di questa edizione del talent di Sky. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Matteo Alieno di X Factor 2023, vita privata e carriera

Nato a Roma nel 1998, Matteo Alieno, all’anagrafe Matteo Pierotti, è un cantautore di 25 anni, tra i concorrenti della fase finale di X Factor 2023. Artista d’altri tempi ispirato dalla musica italiana e inglese e dal cinema di Massimo Troisi, scopre la passione per la musica quando è ancora un bambino. Matteo Alieno pubblica i suoi primi singoli nel 2019, tra cui spicca il brano Non mi ricordo, selezionato come sigla per un programma radiofonico e tra i vincitori del Primo Maggio Next 2020. La sua discografia conta già due album, Astronave, uscito nel 2020, e Alieni, disco del 2022. Tra i suoi brani più noti ricordiamo anche Fantasia, La Luce Dentro Di te, Niente, La Paura, Giovani Vecchi, Giungla e Dimmi.

Nel 2023 Matteo Alieno ottiene un occasione per farsi conoscere da un pubblico più ampio grazie alle audizioni di X Factor, dove ottiene quattro sì con la sua cover di Io Non Canto di Riccardo Fogli. Il cantautore conquista ben presto il cuore di Ambra Angiolini che lo vuole a tutti i costi nella sua squadra insieme a Gaetano De Caro ed Angelica Bove.

Vita privata e social network

Le informazioni riguardanti la vita privata e sentimentale di Matteo Alieno sono ancora molto limitate. Il profilo Instagram dell’artista ha un seguito di quasi 20mila follower ed è pieno sia di contenuti riguardanti la sua carriera musicale che di piccoli stralci della sua vita quotidiana.