Muschio Selvaggio, Fedez conferma la causa a Luis Sal: “Così fanno gli adulti”

Muschio Selvaggio in tribunale, Fedez conferma la causa contro Luis Sal: "Le cose si risolvono davanti a un giudice, come adulti".

Luis Sal colpisce, Fedez risponde. Dopo la smentita via Instagram dello youtuber delle voci su un presunto accordo economico per Muschio Selvaggio, Fedez non è rimasto con le mani in mano. Il rapper ha risposto all’ex amico con una breve storia su Instagram, confermando la sua versione: “Non c’è nessun accordo di riservatezza, non c’è nulla. Non c’è mai stato nulla, quindi confermo questa cosa. E si, quando si ha una società al 50% tendenzialmente le cose risolvono davanti ad un giudice. Almeno così fanno gli adulti. Per il resto noi continuiamo a lavorare a Muschio Selvaggio, a testa bassa. Continuiamo a farlo, le puntate stanno andando molto bene. Quindi vi ringrazio. Continueremo a fare il nostro, noi”.

I dubbi in diretta: “Sono il primo a voler sapere come finirà”

In seguito, durante una diretta mattutina, Fedez si è ritrovato sommerso di domande su Luis e sul futuro di Muschio Selvaggio, ora invischiato in una battaglia legale. Visibilmente infastidito dalle continue domande, il rapper ha affermato che un giorno racconterà tutta la verità su quanto accaduto. Lui stesso ammette di avere molti dubbi sul futuro del podcast: “Sapete chi è il primo che vuole sapere come finirà Muschio? Io. Nel frattempo lavoriamo e basta. Ci divertiamo a farlo”.