Angelica Bove, chi è la concorrente di X Factor 2023: vita privata, carriera, genitori

Chi è Angelica Bove, tutto sulla concorrente di X Factor 2023. L’aspirante cantante ha conquistato il pubblico e i giudici con la sua meravigliosa voce e con il suo commovente passato. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Angelica Bove di X Factor 2023, vita privata e carriera della cantante

Nata a Roma nel 2003, Angelica Bove ha vent’anni ed è una degli artisti in gara nella fase finale di X Factor 2023. Angelica Bove ha in tutto ben cinque fratelli, di cui tre suoi gemelli. Per guadagnarsi da vivere ha lavorato come cameriera e come operaia. Ha cominciato a farsi conoscere su TikTok, dove ha un seguito di oltre 364mila follower. Le sue esibizioni ad X Factor sono le prime su un palco per Angelica: “Ho iniziato a cantare nella vasca da bagno, non ho mai preso lezioni di canto. La musica serve a condividermi, mi condivido attraverso la musica”. L’immenso talento della giovane cantante ha conquistato sia il pubblico a casa che i giudici, in particolare Ambra Angiolini, commossa fino alle lacrime dalla sua interpretazione di La Notte di Arisa durante le audizioni. Angelica si è conquistata un posto alle fasi finali proprio nella squadra di Ambra, continuando a sorprendere con esibizioni eccezionali.

Vita privata: la storia commovente della cantante, orfana dei genitori

A colpire giurati e spettatori, oltre alla voce di Angelica, è anche la storia toccante che l’ha portata ad esprimersi con la musica. La cantante è infatti già orfana di entrambi i genitori e il dolore immenso per la loro perdita è ancora fresco nella sua memoria. L’artista ha dedicato loro molti, lunghi messaggi sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 60mila persone. “Cerco le parole per ricordarti, ricordarci, ma non ho la forza di guardare l’immensità che ho perso.” -scrive alla mamma, scomparsa a causa di una brutta malattia- “Vorrei fermarmi per toccare questa voragine ma non ho il coraggio. Non ho il coraggio, ma quel sorriso che solo tu potevi avere nonostante la malattia ti togliesse sempre più la forza di sorridere, non posso e non voglio togliermelo dalla testa, perché è la più grande lezione di vita e dimostrazione d’amore che potessi ricevere”.

In un commovente post del 2022, Angelica saluta suo padre: “Non ci sarai tu ad accendere la luce quando avrò paura di affrontare le sfide della vita, come hai sempre fatto; non ci sarai fisicamente, questa è una realtà troppo crudele da accettare, ma questo amore che mi ha legata così intensamente a te, mi accompagna e mi accompagnerà in ogni singolo istante della mia presenza sulla terra”.