Dove vedere Temptation Island 2023: repliche in tv e puntate in streaming

Dove è possibile vedere Temptation Island 2023? Tutte le informazioni necessarie per seguire le puntate del piccante reality estivo di Canale 5. Dalla prima trasmissione, alle repliche degli episodi, ai siti dove vederlo in streaming.

Dove vedere Temptation Island 2023, orari della diretta e repliche tv

L’estate degli appassionati di reality show si è accesa con l’inizio dell’edizione 2023 di Temptation Island, amato dating show condotto da Filippo Bisciglia che vede sette coppie divise in due villaggi in Sardegna, dove 28 tentatori e tentatrici proveranno a sedurli nei prossimi 21 giorni. È possibile seguire il programma in prima visione ogni lunedì su Canale 5, alle ore 21.30. In alternativa, si possono recuperare le puntate in replica su La5, canale 30 del Digitale Terrestre. Il primo episodio di questa stagione verrà ritrasmesso su La5 il primo luglio alle ore 17 e il 2 luglio alle ore 12.20 e 23.20.

Come guardare il reality in streaming, su quali siti è disponibile?

Per chi invece non vuole adattarsi agli orari televisivi o ha perso più di una puntata, è possibile recuperare e seguire Temptation Island 2023 in streaming gratuito in qualunque momento della giornata. Le puntate del programma saranno caricate, di settimana in settimana, su Mediaset Infinity e su Witty.tv. Al momento la prima puntata, andata in onda lo scorso 26 giugno, è già disponibile su entrambi i siti web.