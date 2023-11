Sarafine, chi è l’ex impiegata ad X Factor 2023: vita privata, carriera, età

Chi è Sarafine di X Factor 2023, cosa sappiamo di lei? Ex impiegata di una multinazionale, ha lasciato il lavoro per inseguire la sua passione per la musica: “Stare bene è più importante dei soldi”.

Chi è Sarafine di X Factor 2023, vita privata e carriera dell’ex impiegata

Nata a Vibo Valentia, in Calabria, nel 1989, Sarafine, all’anagrafe Sara Sorrenti, ha 34 anni ed è una delle cantanti in gara nella 17esima edizione di X Factor. Laureata in Economia Aziendale, ha per anni messo da parte la sua passione per la musica per costruirsi una carriera più sicura: “Ho fatto musica tanti anni fa, poi ho interrotto per seguire un percorso lavorativo differente. Ho fatto la vita da ufficio, ho lasciato la musica perché pensavo che le cose serie fossero altre…”.

Dopo la laurea trova impiego in una multinazionale in Belgio, un lavoro sicuro che però decide di lasciarsi alle spalle per provare a sfondare come cantante: “Ho fatto tutto il percorso accademico in Economia, poi ho trovato lavoro in una multinazionale a Bruxelles, in ambito tasse. Stavo bene, lavorando con gente fantastica, guadagnavo bene. Ma era solo dovere, dovere, dovere. Quando ho capito che per stare bene c’è bisogno anche di altro, ho deciso di concentrarmi sulla musica. A ottobre 2022 ho lasciato il lavoro”. È stato suo fratello a convincerla a giocarsi le sue carte ad X Factor 2023: “Mio fratello mi ha accompagnato a X Factor, lui ci crede tanto, mi dice: “Ce l’hai””. Cantautrice e produttrice di talento, ha colpito Fedez con il suo inedito Malati di gioia.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Sarafine sono, per il momento, molto limitate. Il suo profilo Instagram è in crescita e ha già raccolto un seguito di quasi 20mila follower. I suoi contenuti social al momento si concentrano soprattutto sulla sua carriera musicale e sulla sua esperienza ad X Factor.