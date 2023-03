Zaniolo, possibile ritorno in Italia: “Il futuro non lo conosce nessuno”

Dalla rottura con la Roma all’avventura in Turchia, sponda Galatasaray. Per Nicolò Zaniolo si parla però già di un possibile ritorno in Italia, dato che la Juventus lo segue con interesse.

Come già accaduto in passato, la Vecchia Signora non è indifferente al talento del classe ’99.

Possibile ritorno in Italia di Zaniolo, le sue parole

Talento evidente ma rendimento altalenante, unito ad un comportamento spesso fuori dagli schemi. Questo ha portato la Roma a riflettere sull’importanza di Nicolò Zaniolo che, in fase di uscita, sembrava ormai essere accostato al Bournemouth, in Premier League. Ma poi la scelta finale è ricaduta sul Galatasaray, per giocarsi la Super Lig e trovare – come avversari – tanti altri volti italiani.

Il calciatore 23enne, parlando alla Gazzetta dello Sport, ha fatto intendere che non è detto che il suo futuro sia in Turchia:

“Non garantisco che resterò al Galatasaray. Il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo La Nazionale? Io alle finali di Nations League vorrei esserci. Ci tengo tanto, non c’è niente di più bello che rappresentare l’Italia”.

Con la Juventus già sullo sfondo, Zaniolo vorrebbe tornare quanto prima in Serie A, anche per ritagliarsi un po’ di spazio con la nazionale azzurra. Roberto Mancini non lo ha infatti convocato, preferendogli altri giovani. Il calciatore nato a Massa ha l’estremo bisogno di dimostrare che il suo talento non è sprecato. Per farlo dovrà però tornare a giocare in un campionato competitivo.

Per adesso con il Galataray sta facendo molto bene, ma il suo cartellino si è notevolmente abbassato, nodo che in passato bloccava proprio la società della Juventus. Potrebbe bastare anche una cifra intorno ai 30 milioni di euro per riportarlo in patria, a patto che ci sia un valido progetto che lo veda come protagonista.