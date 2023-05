Chi è Dargen D’Amico, il “cantautorapper” con gli occhiali da sole: vita privata, carriera, fidanzata

Chi è Dargen D’Amico? Il cantante amico di Fedez, autodefinitosi “cantautorapper” è uno degli artisti che ha partecipato a Sanremo 2022 portando il brano “Dove si balla”.

Chi è Dargen D’Amico, vita privata e carriera del cantautorapper

Jacopo D’Amico, in arte Dargen, è nato a Milano il 29 novembre 1980. Molto amico di Fedez e Chiara Ferragni, è un rapper, cantautore e produttore discografico di successo. Ha definito il suo genere musicale cantautorap o emo rap, per descrivere il suo stile più autoriale e introspettivo. Ha conquistato il suo pubblico con la sua ironia, la sua poetica impegnata e il suo look caratteristico. Il suo volto è sempre nascosto da un paio di occhiali da sole. “Dietro c’è tanta voglia di essere me stesso” ha spiegato a Goldworld.it. Ha un profilo instagram in crescita, con 59mila follower. È appassionato al rap da sempre: da giovane partecipa a molte competizioni di freestyle a Milano, usando lo pseudonimo Corvo d’Argento. Con questo pseudonimo incide la sua prima traccia, insieme ai rapper Chief, Zippo e Gué Pequeno. Ne parla in un’intervista a Goldworld.it: “Con Gue eravamo compagni di liceo. Chief e Zippo erano due nomi già storici al tempo a Milano. Li conobbi da subito e legai, a 14 anni cominciai a frequentare il Muretto, giravamo le Jam di freestyle d’italia. Pezzi da anni ’90″. Nel 1999, insieme a Gué e Jake La Furia, forma Sacre Scuole, gruppo dalle cui ceneri nasceranno i Club Dogo.

La carriera solista e le canzoni più famose

Dargen D’Amico, una volta sciolto il gruppo, comincia la sua carriera da solista. Nei suoi primi dischi, Musica senza musicisti, pubblicato nel 2006, e Di vizi e forma virtù, del 2008, brilla il suo stile impegnato e sperimentale, distaccati dai temi tipici dell’hip hop nostrano. Fra i suoi lavori spicca Nostalgia Istantanea, del 2012, un album composto da soli due pezzi da venti minuti l’uno, scritti e interpretati in un flusso di coscienza pieno di filosofia e giochi di parole.

Nel corso della sua carriera, il cantautorapper ha collaborato con moltissimi artisti, tra cui Marracash, Max Pezzali, J-Ax e lo stesso Fedez. Ha inciso molti pezzi con rapper milanese, tra cui un paio tratti dal suo ultimo album Disumano, Vecchio e La Cassa Spinge 2021, insieme a Crookers e Myss Keta.

Dargen D’Amico a Sanremo con “Dove si balla”

Dargen D’Amico è stato uno dei concorrenti dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Ha partecipato all’annuale kermesse musicale con un pezzo che è presto diventato un vero tormentone, Dove si balla. È stato l’esordio assoluto tra i Big per il cantautore sul palco dell’Ariston. Dargen D’Amico aveva scritto ben due canzoni cantate nell’edizione 2021: Chiamami per nome, di Francesca Michielin e Fedez, e Dieci, di Annalisa. In seguito alla sua partecipazione a Sanremo ha pubblicato il suo ultimo album, Nei sogni nessuno è monogamo e ha partecipato ad X-Factor nel ruolo di giudice.

Vita privata, cosa sappiamo di lui?

Dargen D’Amico ha una fidanzata? Rispondere a questa domanda è molto difficile anche perchè l’artista non lascia trapelare nulla della sua vita privata. Sui social, infatti, posta soltanto contenuti relativi alla sua carriera sui social network. Negli ultimi mesi sono trapelate alcune notizie sulla sua attuale fidanzata, la bellissima influencer Giulia Peditto. Imprenditrice e insegnante di yoga di origini senegalesi, si è costruita una carriera di tutto rispetto sul web.