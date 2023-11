Settembre, chi è il concorrente di X Factor 2023: vita privata, carriera, Io Canto

Chi è Settembre, giovane concorrente di X Factor 2023. In passato in tv con Io Canto e The Voice, si è costruito un vasto seguito sul web prima di approdare al talent show targato Sky. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Settembre di X Factor 2023, vita privata e carriera del cantante

Nato a Napoli il 9 ottobre 2001, Andrea Settembre, in arte solo Settembre, ha 22 anni ed è un rapper in ascesa tra i concorrenti della diciassettesima edizione di X Factor. Il suo esordio nel mondo della musica risale a dieci anni fa, quando era appena un dodicenne. Fa le sue prime esperienze come speaker per Radio Immaginaria, progetto radio dedicato agli adolescenti. In seguito partecipa a diversi musical e recita nella serie TV Se stasera sono qui. Ancora giovanissimo partecipa ad Io Canto, talent show per ragazzi presentato da Gerry Scotti. Torna in tv diversi anni dopo, nel 2019, come concorrente di The Voice Italy.

Negli anni successivi si costruisce gradualmente un vasto seguito sia su YouTube che su TikTok, dove ha accumulato quasi un milione di follower. Settembre si è dimostrato un artista versatile, producendo sia cover di brani famosi che video spontanei e spiritosi. Proprio sul suo profilo TikTok il giovane artista ha mostrato il suo entusiasmo per aver raggiunto le fasi finali di X Factor 2023 e ha commentato in modo ironico le reazioni del pubblico alle sue esibizioni.

Settembre approda al talent Sky con già qualche singolo alle spalle: il rapper ha già pubblicato i suoi primi brani, tra cui i più recenti Soli insieme e Bum Bum. Il suo talento ha colpito i quattro giudici di X Factor, in particolare Dargen D’Amico che lo ha accolto nella sua squadra.

Vita privata, cosa sappiamo di lui?

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Andrea Settembre sono ancora molto limitate. Non è noto se il rapper abbia una fidanzata al momento. Non vi sono indizi al riguardo sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 50mila persone e dedicato totalmente alla sua carriera musicale.