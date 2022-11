Perché Domenica In non va in onda, ecco quando torna Mara Venier

Perché Domenica In non va in onda oggi? La Rai ha fatto alcune modifiche straordinarie al palinsesto: quando torna Mara Venier?

Perché Domenica In non va in onda oggi? Il 27 novembre non verrà trasmesso il consueto appuntamento settimanale con Mara Venier e i suoi tanti ospiti. Quando torna in tv l’amato varietà?

Perché Domenica In non va in onda: il motivo dei cambi di palinsesto

Oggi 27 novembre non andrà in onda il consueto appuntamento settimanale con Domenica In. Il salotto di Mara Venier si prende una pausa: come mai? La motivazione, in realtà, è molto semplice: la Rai ha fatto delle modifiche al palinsesto per fare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2022.

Al posto di Domenica In andrà in onda un pre-partita subito dopo il TG1 delle 13.30, che sarà seguito dal match tra Belgio e Marocco alle ore 14. A partire dalle 17 sarà trasmessa la partita tra Croazia e Canada, mentre alle 20 sarà la volta del big match tra Spagna e Germania. Il varietà domenicale non è l’unica “vittima” di questi cambiamenti nella programmazione. Anche l’amata soap opera Il Paradiso delle Signore farà spazio al calcio dal 28 novembre al 9 dicembre, per poi tornare sui canali Rai a partire dal 12 dicembre.

Quando torna Mara Venier: cosa sta facendo adesso?

Da parte sua, Mara Venier si sta godendo una meritatissima vacanza. Al momento la conduttrice è in viaggio a New York insieme al nipotino e ad un gruppo di amici e parenti. Zia Mara sta tenendo costantemente aggiornati i suoi fan con bellissimi scatti dalla Grande Mela.

Non ci vorrà molto però per rivedere Mara Venier sul piccolo schermo. Domenica In dovrebbe tornare regolarmente in onda a partire dalla prossima settimana. Basterà pazientare fino al 4 dicembre e il varietà di Mara tornerà ad allietare le domeniche degli italiani.