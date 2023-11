Selmi, chi è il cantante che ha colpito Morgan ad X Factor 2023: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Selmi di X Factor 2023, tutto sul cantante nella squadra di Morgan che ha commosso Ambra Angolini. Cameriere appassionato di musica, ha già inciso diversi brani su Spotify. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Selmi di X Factor 2023: vita privata e carriera del cantante

Nato a Lucca nel 2001, Niccolò Selmi, in arte solo Selmi, ha 22 anni ed è uno degli artisti arrivati alla fase finale di X Factor 2023. Appassionato di musica fin da bambino, non trova alcuna soddisfazione nello studio. Non finisce l’Università, pur cambiando facoltà due volte: “Non mi dà nulla. Diciamo che lo studio inteso come studio scolastico non mi ha mai dato niente. Era qualcosa che qualcun altro voleva farmi capire e non un modo in cui io volessi capire qualcosa”. Lavora come cameriere, ma sogna di costruirsi una carriera come cantautore. Selmi ha già pubblicato diversi brani su Spotify, dove ha raccolto quasi 50mila ascoltatori mensili. Tra le sue canzoni ricordiamo Festa (Ciao principessa), Le parole che si dicono, Il Re cambia sempre, Scarico e il suo ultimo singolo, Di Noi.

Le sue esibizioni ad X Factor 2023 hanno colpito molto i giudici, in particolare Morgan ed Ambra Angiolini, commossa dal suo inedito Doccia Ghiaccia al punto di doversi asciugare le lacrime. Il leader dei Bluevertigo ha creduto fin da subito nel talento del 22enne toscano e lo ha voluto nella sua squadra: “Mi sembri un ragazzo che ha dovuto crescere in fretta. Hai bisogno di credere in te e tu devi credere in te. Quello che ho visto è qualcosa di veramente credibile dal punto di vista artistico”.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Selmi, per il momento, sono pochissime. È molto legato alla sua famiglia e ai suoi amici, in particolare a suo padre, la prima persona che lo ha ascoltato cantare: “Ha una voce più matura della mia”. Selmi ha inoltre un vasto seguito su Instagram: il suo profilo ha già quasi 15mila follower.