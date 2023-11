Il Solito Dandy, chi è il cantante di X Factor 2023: vita privata, carriera, vero nome

Chi è Il Solito Dandy, eccentrico cantante ad X Factor 2023. Scopriamo qualche informazione in più sull’artista torinese, tra i finalisti del talent show di Sky. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Il Solito Dandy di X Factor 2023: vero nome, vita privata e carriera

Nato a Torino nel 1993, Il Solito Dandy, all’anagrafe Fabrizio Longobardi, è uno dei concorrenti in gara nella fase serale di X Factor 2023. Cresciuto in una famiglia di grandi appassionati di musica, suona in band fin dai tempi del liceo. All’età di 19 anni comincia a cercare spazio come cantautore, lavorando in parallelo come commesso in negozi di abbigliamento. Nel 2018 Il Solito Dandy si trasferisce a Roma in cerca di nuove chance per sfondare nel mondo della musica. Il suo primo album, Buona felicità, arriva nel 2017, seguito nel 2022 dal suo secondo disco Turismo sentimentale. Tra le sue canzoni più note ricordiamo Largo Venue, Boh, Thailandia, Mastroianni e Pozzanghere.

La sua occasione arriva nel 2023, grazie alle audizioni di X Factor, dove attira l’attenzione dei giudici con Telefonami tra vent’anni di Lucio Dalla. Il Solito Dandy si fa strada anche nel boot camp e si conquista un posto in finale con una meravigliosa interpretazione de La canzone dei vecchi amanti di Franco Battiato, che convince definitivamente Dargen D’Amico a dargli un posto nella sua squadra.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata de Il Solito Dandy sono ancora parecchio limitate. Non è noto se al momento abbia una fidanzata, non vi sono indizi circa sue possibili frequentazioni sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 9mila persone. Durante la sua partecipazione al programma ha spesso parlato dell’influenza della sua famiglia sul suo percorso musicale. Da piccolo dipingeva insieme a suo nonno con la musica lirica in sottofondo, un’esperienza che, unita alla passione per la musica di sua madre, l’ha spinto ad imparare a suonare la chitarra e a lanciarsi in questo settore. Non manca anche una menzione a sua zia: “Mia zia Susanna tiene a precisare che è lei che mi ha insegnato a cantare e io le do ragione”.