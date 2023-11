Maria Tomba, chi è la concorrente di X Factor: età, vita privata e squadra

Maria Tomba è una delle concorrenti dell’edizione 2023 del programma musicale X Factor in onda su Sky. La musica è ancora per lei un sogno, infatti attualmente è ancora una studentessa e sta cercando di sfondare con la sua voce.

Maria Tomba, chi è la concorrente di X Factor: età e vita privata

Maria Tomba, classe 2023, è nata a San Bonifacio, in provincia di Verona. Da quanto aveva 11 anni ha iniziato a prendere lezioni di canto per poi frequentare la scuola di musica Luigi Nono di Gazzolo d’Arcole. Si è diplomata al liceo scientifico Copernico-Pasoli a Verona. Attualmente studia a Milano all’università e alloggia in un convitto di suore. La giovane Tomba si descrive con queste parole: “E fu così che un giorno nella sua cameretta tutta rosa e glitterata Maria Tomba disse ‘goodbye’ al mondo reale e in un silenzio tombale iniziò a fare: Ma – Ma – Ma – Ma – Ma – Maria Tomba”. La sua carriera è iniziata con gli esordi a Lo Zecchino D’Oro e all’età di 16 anni ha vinto il Festival del Garda.

La squadra

Tomba è una delle concorrenti dell’edizione 2023 di X Factor e fa parte della squadra di Fedez. Ha convinto il giudice rapper agli Home Visit con Numb dei Linkin Park. La cantante è ancora in gara e sta stupendo tutti con la sua passione.

