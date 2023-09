Chi sono gli Astromare, tutto sul duo che ha già conquistato X Factor 2023

Chi sono gli Astromare, cosa sappiamo del giovane duo di 17enni che ha già conquistato X Factor 2023. La loro spettacolare esibizione nelle audizioni del talent show è stata premiata con quattro sì da parte dei giudici.

Sono giovanissimi ma controllano già il palco come artisti consumati. Gli Astromare, duo rock ‘n’ roll formato dai 17enni Francesco Buscato e Carlo Alberto, hanno colpito il pubblico e i giudici di X Factor 2023 con la loro spettacolare audizione. Il duo ha sorpreso tutti rilanciando alcuni classici della musica anni Cinquanta e Sessanta sul palco del talent show. Rispettivamente alla batteria e al pianoforte, Francesco e Carlo Alberto hanno infatti portato sul palco un mash-up di brani cult di Jerry Lee Lewis, Whole lotta shakin’ goin’ on e Great Balls of Fire. I giovani musicisti si sono guadagnati ben quattro sì da parte di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, oltre che un lungo e meritato applauso da parte del pubblico.

Cosa sappiamo di loro? Tutto sui giovani artisti

Amici dai tempi delle scuole medie, gli Astromare sono originari di Jesolo, in provincia di Venezia. Suonano insieme da circa quattro anni e si esibiscono ogni estate nell’albergo da cui han preso il loro nome, l’Hotel Astromare. Il loro profilo Instagram conta già qualche migliaio di follower ed è pieno di video di esibizioni live, sia in hotel che in strada.