Chi sono i Sickteens di X Factor 2023, vita privata e carriera della band alt-rock

Chi sono i Sickteens ad X Factor 2023, cosa sappiamo sulla band alt-rock? Scopriamo qualche informazione in più sul giovanissimo gruppo e sui suoi componenti, dalla carriera musicale alla vita privata.

Chi sono i Sickteens di X Factor 2023: vita privata e carriera

I Sickteens sono una band alt-rock formata da tre giovanissimi artisti di Reggio Emilia. Il gruppo è formato dal frontman 20enne Alessandro Ruzza, detto Alex, il chitarrista 20enne Riccardo Bartani, detto Rick, e il batterista 19enne Francesco Gonzaga, detto Goza. I tre sono si conoscono dalle scuole medie e sono cresciuti insieme, coltivando la loro passione per la musica. Dopo diverse esperienze in solitaria, decidono di formare i Sickteens nel 2020. Poco tempo dopo arrivano i loro primi brani, con cui si fanno apprezzare per le loro sonorità alt-rock e nu metal: Sometimes, Dove ci siamo lasciati, 2003 e Tutto al contrario.

Nel 2023 i Sickteens si mettono in gioco con le audizioni per X Factor 2023, ottenendo ben quattro sì da parte dei giudici. Il gruppo supera lo scoglio del boot camp e ottiene un posto in finale con una cover di Careless Whisper di George Michael. L’eclettico Morgan li prende sotto la sua ala insieme a Selmi e agli Animaux Formidables.

Vita privata e social network

Si sa ancora molto poco circa la vita privata e sentimentale dei membri dei Sickteens. Pochi indizi al riguardo sui social network, dove la band può vantare già un ampio seguito. I Sickteens hanno un profilo Instagram seguito da oltre 12mila persone e un account TikTok in crescita pieno di video ironici.