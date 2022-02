Chi è Ambra Angiolini, ex di Max Allegri e Francesco Renga

Ambra Angiolini è un’attrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e cantante italiana.

Chi è Ambra Angiolini

Ambra Angiolini, showgirl e attrice, è nata il 22 aprile 1977. Ha debuttato in televisione quando aveva solo 15 anni. Attualmente è un personaggio televisivo affermato e ha esordito a Non è la Rai di Gianni Boncompagni, Non è la Rai. Successivamente si è dedicata alla carriera di cantante, lanciando la hit T’appartengo ha fatto in carriera oltre 20 film.

I suoi genitori sono Alfredo Angiolini e Doriana Angiolini ed è un volto televisivo molto apprezzato anche in radio. Nel Febbraio 2018 ha firmato Dissenso Comune, un manifesto di sostegno in favore delle vittime di molestie nel mondo del cinema italiano, sottoscritto da 124 attrici e lavoratrici del mondo dello spettacolo.

La storia d’amore con Renga

Nel 2004 Francesca Renga e Ambra si sono conosciuti ed hanno iniziato una nuova storia d’amore.

Insieme, la coppia ha avuto i figli Jolanda Renga e Leonardo Renga, I due, però, si sono poi lasciati nel 2015 ma pare che siano rimasti in buoni rapporti tra di loro. Ad Ambra il noto cantautore ha dedicato molte canzoni d’amore.

La relazione con Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini è stata per diverso tempo con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri e la loro storia d’amore è stata per anni sulle prime pagine dei giornali di gossip.

Nel 2021, però, la rottura: tra i due è arrivata infatti una crisi che non è stata in alcun modo sanabile. Secondo quanto riferito dalle riviste rosa, infatti, i due si sarebbero lasciati a seguito del tradimento arrivato da Allegri e ciò avrebbe fatto soffrire Ambra moltissimo. Successivamente, però, c’è stata un forte tam tam mediatico a seguito del fatto che Striscia la Notizia, nella veste di Valerio Staffelli, avesse consegnato un tapiro alla “Ambra Tradita”.

Molte donne, dopo essersi indagnate per questo gesto della trasmissione di Mediaset, si sono schierate apertamente dalla parte di Ambra facendo andare nella bufera la trasmissione di Striscia. “Non l’avrà mica tradita con Dybala” aveva ad esempio detto Staffelli ad Ambra Angiolini, la quale al momento della ricezione del tapiro era stata al gioco del programma.