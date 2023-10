Tale e Quale Show, puntata del 6 ottobre: quarto giudice, classifica e imitazioni

Tale e Quale Show arriva con una nuova puntata venerdì 6 ottobre 2023. Con sempre la conduzione di Carlo Conti, nuovi personaggi della musica saranno imitati.

Tale e Quale Show, puntata del 6 ottobre: quarto giudice e imitazioni

Venerdì 6 ottobre è in programma la terza puntata del Tale e quale show 2023 che va in onda in prima serata ma anche in streaming su RaiPlay. I concorrenti dell’amato talent show di Carlo Conti, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, sono pronti a tornare sul palco per imitare alcuni grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Non mancherà lo spazio agli “imitatori del web” che arricchiscono la puntata con video amatoriali che arrivano da casa. Inoltre, il pubblico poi può esprimere le sue preferenze tramite Facebook e X: le tre esibizioni più acclamate porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Come quarto giudice che è sempre a sorpresa si parla di Antonino Cannavacciuolo che probabilmente sarà un personaggio imitato. Mentre Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio sono i giudici fissi. Ecco, invece, l’elenco dei cantanti che verranno imitati:

La classifica

Dopo le prime puntate ecco la classifica che vede in testa Lorenzo Licitra di poco sopra a Luca Gaudiano. Il podio è chiuso da Ilaria Mongiovì.