La Rappresentante di Lista, chi sono? Storia del gruppo musicale a Sanremo 2022

La rappresentante di Lista è un gruppo musicale nato per iniziativa di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. A Sanremo 2022 canteranno la canzone “Ciao Ciao”.

La Rappresentante di Lista, chi sono: nome e storia

La Rappresentante di lista è un gruppo musicale che si è formato per iniziativa di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Il primo incontro tra i due risale al 2011 quando a Valledomo, durante le prove di uno spettacolo teatrale, i due hanno iniziato a conoscersi e non si sono più persi di vista.

Veronica Lucchesi, che aveva iniziato gli studi in giurisprudenza, decise di abbandonarli per seguire la sua passione artistica mentre Dario Mangiaracina, che ha conseguito una laurea in medicina, decise di mettere di lato questi studi per dedicarsi alla musica. Il nome del gruppo, che rimanda alla sfera politica, nasce quando Veronica, per poter votare come fuori sede ad un referendum abrogativo del 2011, decide di iscriversi come rappresentante di lista. In un secondo momento si sono aggiunti al gruppo Erika Lucchesi, Marta Cannuscio, Enrico Lupi e Roberto Calabrese.

Carriera

Il primo album del gruppo La Rappresentante di lista esce il 6 marzo 2014, Per la via di casa, che conteneva anche brani in lingua tedesca. Nel 2015 esce il secondo album dei Rappresentanti di lista, Bu bu Sad, e i brani iniziano ad essere ascoltati da una fascia di pubblico sempre più ampia.

Il 16 novembre 2018 un brano de La rappresentante di lista farà parte anche della colonna sonora della serie The new Pope di Paolo Sorrentino che sarà un altro tassello della carriera. Nel 2020 il gruppo partecipa al Festival di Sanremo con il brano Amare arrivando all’undicesimo posto e nel 2021 è stato pubblicato l’album MyMamma che ha ottenuto un buon successo di ascolti. Nel febbraio 2022 i ragazzi torneranno sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2022

“Ciao Ciao”, la canzone portata in gara dai rappresentanti di lista, è l’unica del festival che affronterà il tema dalla pandemia estremizzando anche alcuni concetti. Se da un lato, per alcuni critici, il brano rimanda agli anni ’70 e ’80 così non è per il duo, che invece crede moltissimo nel brano.

La canzone è molto cantabile e divertente e sarà interpretata dalla bellissima voce di Veronica.