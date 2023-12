Luca Vetrone, chi è il modello e nuovo concorrente del GF: vita privata, carriera, Perla

Chi è Luca Vetrone, affascinante modello e nuovo concorrente del Grande Fratello 2023. Spesso sul piccolo schermo negli ultimi anni, ha un passato piccante con Perla Vatiero. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Luca Vetrone, vita privata e carriera del nuovo concorrente del GF

Nato nel 1995, Luca Vetrone è un modello 28enne che negli ultimi anni è diventato un noto volto televisivo. Dopo una laurea in Scienze Motorie conseguita nel 2019 ad Urbino, Vetrone ha cominciato a farsi strada sul piccolo schermo lavorando come comparsa. In parallelo si guadagna da vivere lavorando in night club e in agenzie di organizzazione eventi, in attesa dell’occasione giusta per farsi notare.

Trova la sua prima chance per raggiungere la fama grazie a Uomini e Donne. Il modello partecipa al dating show di Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatore, ricercando le attenzioni della tronista Angela Nasti. Nel 2021 continua a trovare spazio nei programmi della Fascino PGT, che lo ingaggia come tentatore nella decima edizione di Temptation Island. Nella primavera del 2023 è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi: Vetrone arriva fino in fondo, battuto in finale solo da Marco Mazzoli. Nel dicembre del 2023 si prepara ad unirsi al cast del Grande Fratello.

In parallelo alla sua carriera televisiva, ha trovato successo come influencer e personal trainer. I suoi social network sono seguiti da moltissime persone. Il suo profilo Instagram ha un seguito di oltre 257mila follower, mentre il suo account su TikTok supera gli 1.7 milioni di follower.

Vita privata: ex fidanzata, Perla Vatiero

Prima della sua esperienza all’Isola dei Famosi, Luca Vetrone era sentimentalmente legato alla blogger Sofia Torreggiani. I due si sono lasciati poco dopo la fine del reality show, con Sofia che ha poi ritrovato l’amore tra le braccia di un’altra donna. “La decisione l’ho presa io, non è stata condivisa.” -ha spiegato la blogger in un’intervista, specificando tuttavia di non aver lasciato Luca per la sua nuova fiamma- “Luca sapeva benissimo che io avevo già avuto una relazione con una ragazza. E non è stato lasciato per nessun’altra Le motivazioni sono altre che se vorrà mai parlarne sarà lui a dirlo”.

Di recente Luca Vetrone ha fatto parlare di se per un suo piccante flirt con Perla Vatiero, ex protagonista dell’ultima edizione di Temptaton Island. “Ci siamo visti in comitiva, in amicizia, in conoscenza, senza che sia mai successo niente.” –ha spiegato Perla in un’intervista, senza dar peso alle voci sulla loro relazione- “Ci siamo sentiti fra amici. Ma sono quelle conoscenze che possono anche finire in amicizia. Poi sicuramente è un bel ragazzo, nel senso a me è sempre piaciuto esteticamente”. Perla, oggi gieffina insieme al suo ex Mirko Brunetti, ha confermato di essere molto attratta da Luca: “Ci scherzavo anche con Mirko dicendo che era il mio prototipo quando lui andò a L’Isola dei Famosi. Se io lo guardo dico proprio: è il mio prototipo”. Il suo futuro ingresso nella casa del Grande Fratello creerà sicuramente delle dinamiche interessanti con Perla e Mirko…