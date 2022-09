‘Ndrangheta a Milano, 13 arresti: stop al figlio del boss di Comasina

'Ndrangheta a Milano, arrestati in 13: è la banda del figlio del boss di Comasina. In manette anche un ex concorrente dell'Isola dei Famosi.

‘Ndrangheta a Milano, 13 arresti: sgominata la banda del figlio di Pepè Flachi, il boss di Comasina. Stamattina l’intervento della Guardia di Finanza ha smantellato una maxi-operazione di traffico illecito di stupefacenti. Tra gli arrestati anche un ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Questa mattina ha avuto luogo un’operazione congiunta da parte dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pavia e Milano, che ha inflitto un duro colpo alla ‘Ndrangheta.

Con il supporto dei militari del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, i finanzieri hanno arrestato 13 persone a Milano. Il blitz, la conclusione di un’investigazione denominata Metropoli – Hidden Economy, ha smantellato un’associazione a delinquere allo scopo di traffico illecito di cocaina, hashish e marijuana. A capo della banda vi era Davide Flachi, figlio del noto boss della ‘Ndrangheta Pepè Flachi, soprannominato il Boss della Comasina e scomparso lo scorso gennaio.

I dettagli dell’operazione: fermato anche un ex dell’Isola dei Famosi

Grazie alle informazioni raccolte durante le indagini, la Guardia di Finanza ha messo in atto operazioni di sequestro e perquisizione in tutta la regione. Oltre che di traffico illecito di stupefacenti, la cosca di Flachi è accusata di intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di armi da guerra.

I finanzieri hanno ricostruito i flussi di denaro dei commerci illeciti della banda per poi collegarli ad una carrozzeria e ad un negozio di articoli sportivi.

Entrambe le imprese erano intestate a terzi soggetti, ma erano in realtà controllate da Davide Flachi. Uno di questi prestanome non era altro che Franco Terlizzi, ex pugile e pr dell’Hollywood meglio noto per aver partecipato all’Isola dei Famosi 2018. Anche l’ex celebrità è finita in manette.