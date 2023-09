Tale e Quale Show del 29 settembre: classifica, quarto giudice, anticipazioni delle esibizioni e imitazioni

Tale e Quale Show in onda con il secondo appuntamento venerdì 29 settembre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Tale e Quale Show torna con la seconda puntata di venerdì 29 settembre. L’appuntamento è sempre su Rai 1 in prima serata con la conduzione di Carlo Conti. Nuovi artisti imitati e sorpresa sempre per il quarto giudice.

Tale e Quale Show del 29 settembre: classifica e quarto giudice

Tale e Quale Show torna su Rai 1 in prima serata con la seconda puntata della nuova edizione. Nella prima serata a vincere è stato Gaudino che ha imitato Tiziano Ferro con la canzone “Non me lo so spiegare”. Appuntamento, dunque, per venerdì 29 settembre, alle 21:25 su Rai1. L’episodio sarà poi disponibile alla visione sulla piattaforma streaming di RaiPlay. Il quarto giudice per questo secondo appuntamento è il comico Ubaldo Pantani, conosciuto soprattutto per le sue imitazioni. Ecco, intanto, la classifica dopo le prime esibizioni:

Luca Gaudiano 74 punti Lorenzo Licitra 68 punti Ilaria Mongiovì 62 punti Jasmine Rotolo 52 punti Jo Squillo 44 punti Ginevra Lamborghini 43 punti Alex Belli 41 punti Pamela Prati 38 punti Maria Teresa Ruta 32 punti Scialpi 30 punti Paolantoni e Cirilli 20 punti

Anticipazioni delle esibizioni e imitazioni