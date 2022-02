Chi è Michela Giraud, comica romana: fidanzato e carriera

Michela Giraud è una comica che sarà assieme a Michelle Hunziker nella trasmissione Michelle Impossible. Scopriamo chi è.

Chi è Michela Giraud: esordi e carriera

Michela Giraud, nata a Roma il 28 luglio 1987, è un’attrice e comica italiana. Da giovane è un’appassionata di danza classica, che frequenta per dieci anni, per poi prendere il diploma al Liceo Classico Mamiani di Roma. Nel 2006 si iscrive alla Sapienza e ottiene prima la laurea triennale in studi storico-artistici per poi, nel 2013, avere tra le mani la laurea specialistica in storia dell’arte moderna.

Nel 2011 inizia a studiare al Teatro Azione recitazione, dove consegue il diploma d’attrice nel 2013. Nel 2014 si iscrive all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Silvio D’Amico e il suo esordio vero e proprio in tv è nel 2015 nel cast di Colorado. Ha partecipato alla prima e alla seconda edizione di Natural Born Comedians su Comedy Central e ha fatto parte del cast del film I babysitter con Francesco Mandelli nel 2016.

Ha anche preso al Il posto giusto su Rai 3. Nell’aprile 2021 è una concorrente del comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori.

A febbraio 2022 la si rivedrà nella trasmissione Michelle Impossible di Michelle Hunziker.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Giraud (@michelagiraud)

Fidanzato

Michela Giraud è fidanzata con Riccardo Contumaccio, giornalista e speaker radiofonico. Non si sa da quanto tempo esattamente i due stiano insieme nè quando si sono conosciuti, certo è che la loro storia pare andare a gonfie vele.