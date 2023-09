Tale e Quale Show 2023, anticipazioni prima puntata: concorrenti, imitazioni, giudici, orario

Comincia il Tale e Quale Show 2023, le anticipazioni della prima puntata. A che ora comincia lo show? Chi sono i concorrenti in gara? Chi sono invece i giurati? Quali sono le imitazioni di stasera?

H2 Tale e Quale Show 2023, anticipazioni prima puntata: a che ora comincia?

Tutto pronto per il ritorno in tv del Tale e Quale Show di Carlo Conti: stasera, venerdì 22 settembre, ha inizio l’edizione 2023 dell’amato talent show. Stesse regole di ogni anno, un ampio cast di vip si sfida sul palco imitando i più grandi nomi della musica italiana ed internazionale. L’appuntamento con lo show è alle ore 21,25, su Rai 1, ma sarà possibile seguirlo anche su RaiPlay in diretta streaming.

H3 Chi ci sarà tra i giurati? Conferme e novità

Tutto confermato dietro al banco dei giurati, anche quest’anno il trio di giudici sarà formato da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e dal severissimo Cristiano Malgioglio. Al loro fianco, come al solito, ci sarà un imitatore professionista, uno diverso in ogni puntata, nei panni di un personaggio famoso. Questa sera insieme a loro ci sarà nientemeno che Chiara Ferragni, o quantomeno una sua sosia!

H3 Tale e Quale Show 2023, i concorrenti in gara e le imitazioni di stasera

Sono tanti i nomi interessanti nel cast di concorrenti di quest’anno, pronti già stasera a mettersi in gioco e a portare sul palco la migliore imitazione possibile. Ecco l’elenco dei vip in gara e dei cantanti che interpreteranno stasera:

Non si sa ancora nulla, invece, sull’esibizione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, di ritorno al Tale e Quale Show dopo il grande successo nella scorsa edizione con una piccola novità. Quest’anno, infatti, non si limiteranno ai duetti, ma si esibiranno sempre in tre, portando sul palco ogni sera un terzo incomodo diverso. Chi li affiancherà in questa prima puntata dello show?