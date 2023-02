GF Vip 7 cosa è successo nell’ultima puntata del 23 febbraio: riassunto, eliminati, nominati

GF Vip 7, che cosa è successo nell’ultima puntata del 23 febbraio? Chi è stato eliminato tra i concorrenti in nomination? Chi invece è finito al televoto? Ecco il resoconto completo di quanto accaduto ieri sera nella trentacinquesima puntata del reality più longevo d’Italia.

GF Vip 7, riassunto della puntata del 23 febbraio: cosa è successo, chi è stato eliminato?

Ieri sera, giovedì 23 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Il concorrente meno votato dal pubblico all’ultimo televoto è stato Antonino Spinalbese, che è stato costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia. L’ex di Belen Rodriguez ha sofferto poco l’eliminazione, sollevato di poter riabbracciare sua figlia dopo così tanti mesi lontano da lei. Spinalbese ha inoltre reincontrato Ginevra Lamborghini, con la quale si era creato un feeling importante durante il suo periodo nella casa. Ottenuto il “benestare” di Alfonso Signorini, i due si sono scambiati un bacio in studio.

Nel corso della puntata Milena Miconi ha incontrato sua figlia Sofia, che ha voluto darle manforte: “Sono qui perché ti voglio tranquillizzare, stai facendo una cosa bellissima e siamo tutti felici. I nonni volevano dirti che sto tanto felici di te e per te. È vero che ci manchi, ma ti guardiamo tutti i giorni. Sei tu che stai soffrendo perché non ci puoi vedere, ma noi stiamo bene”.

L’evento più clamoroso della puntata, tuttavia, ha riguardato il provvedimento disciplinare ai danni di quattro dei vip in gara, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria. I quattro sono stati puniti con il televoto d’ufficio per aver violato il regolamento. I vip si erano infatti imboscati nel van staccando i microfoni ambientali per poi “lasciarsi andare a confessioni che non avrebbero voluto che fossero rese note”. Tra questi discorsi, in base alle confessioni dei diretti interessati, c’erano sia storie molto piccanti che informazioni dall’esterno, queste ultime severamente vietate dal regolamento del reality.

Chi sono i nominati fino al 27 febbraio: chi si salverà?

Nell’ultima fase della puntata, i vip della casa del GF si sono espressi con le loro nomination, sia segrete in Confessionale che palesi. Ai quattro vip puniti se ne aggiungono altri tre, per un totale di sette nominati a rischio eliminazione. Sono a rischio quindi Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria. Il meno votato tra i nominati sarà costretto a lasciare definitivamente la casa. Il voto resterà aperto fino a lunedì 27 febbraio.