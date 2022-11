Edoardo Tavassi, chi è l’ex naufrago dell’Isola e concorrente del GF Vip: sorella, fidanzata, Instagram

Chi è Edoardo Tavassi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 e concorrente del Grande Fratello Vip 7. Nerd, videomaker e noto influencer, si è fatto conoscere dal pubblico italiano con le sue gesta in Honduras. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Edoardo Tavassi è nato a Roma nel 1985. Conosciuto soprattutto perché è fratello della showgirl Guendalina Tavassi e per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022.

È un grande appassionato di fumetti, anime, manga e videogiochi: un nerd per eccellenza ma ha un fisico scolpito anche di tatuaggi. Come professione, non ci sono conferme, ma potrebbe occuparsi di doppiaggio e video making.

Prima della sua esperienza da naufrago in Honduras, Tavassi non aveva molta esperienza nel mondo televisivo. A differenza della sorella, infatti, l’edizione 2022 è stata la sua prima esperienza sull’Isola dei Famosi. Arriva molto avanti nella competizione, ma è costretto a ritirarsi ad una settimana dalla fine del programma a causa di un infortunio al ginocchio.

Ciononostante è riuscito a crearsi una buona fama grazie all’avventuroso reality show. Oggi è anche un influencer di spessore e fa spesso da sponsor per prodotti di vario tipo sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto oltre 261mila follower.

Vita privata: chi è la sua fidanzata?

In passato Edoardo Tavassi ha avuto una relazione con l’attrice Diana Del Bufalo. Ad oggi, l’influencer è single per scelta. Tavassi ha dichiarato di essere in cerca di una donna in grado di capirlo e di farlo ridere, una persona che possa completarlo emotivamente.

Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 7

Nel 2022 Edoardo Tavassi è pronto ad una nuova esperienza in un reality show.

L’ex naufrago è uno dei famosi di un blocco di sei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Tavassi fa la sua entrata nella casa a novembre, nel corso della 14esima puntata della trasmissione. Non è la prima esperienza negli studi del GF per l’ex naufrago. Nel 2011, infatti, fece il suo debutto sul piccolo schermo in qualità di ospite negli studi del Grande Fratello. Venne invitato da Alessia Marcuzzi per dare supporto a sua sorella Guendalina, allora una degli inquilini della casa.

In quell’occasione litigò in diretta con un altro dei concorrenti, Pietro Titone.