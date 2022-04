Claudio Amendola, vita privata: chi sono moglie e figli dell’attore?

Tutto sulla vita privata di Claudio Amendola, famoso attore e regista romano 59enne. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua famiglia e sulla sua vita sentimentale. Dalle sue ex a sua moglie, ai suoi figli e a quell’infarto nel 2017…

Chi è Claudio Amendola, vita e carriera

Nato a Roma il 16 febbraio 1963, Claudio Amendola è un attore molto famoso in Italia. In carriera ha preso parte a film e serie televisive di enorme successo, interpretando i personaggi più diversi.

Molti telespettatori lo ricordano con affetto come il protagonista della fiction Mediaset I Cesaroni, dove recita al fianco di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Antonello Fassari. Dal 2018 è il protagonista della serie di Marco Pontecorvo Nero a metà.

Negli ultimi anni, Amendola si è messo alla prova anche dietro la macchina da presa. Nel 2014 fa il suo debutto come regista con La mossa del pinguino. Tre anni dopo dirige Il permesso – 48 ore fuori.

Nel 2022 esce direttamente su Prime Video il suo terzo film da regista, la commedia nera I cassamortari, con Lucia Ocone, Alessandro Sperduti e la partecipazione straordinaria di Piero Pelù.

Claudio Amendola, vita privata: moglie, figli, infarto

La prima moglie, Marina Grande e le prime figlie, Alessia e Giulia

Claudio Amendola è il padre di tre figli, nati da due relazioni diverse. Dal 1983 al 1997, l’attore romano è stato sposato con Marina Grande, doppiatrice di fama internazionale.

I due si sposarono giovanissimi: Claudio aveva 20 anni, Marina appena 17. Dalla loro unione nascono le prime due figlie dell’attore, Alessia nel 1984 e Giulia nel 1989. “È stato bello essere papà così giovane” -ha raccontato Amendola in un’intervista- “Perché loro hanno avuto la fortuna di avere una mamma che, nonostante fosse diciassettenne all’epoca, era già pronta per esserlo. Era presente, ha sopperito a tutte le mie mancanze, la fortuna di avere una madre da una famiglia matriarcale”.

La loro storia si conclude dopo oltre un decennio, ma i due mantengono buoni rapporti e continuano a crescere insieme le figlie. Alessia Amendola oggi ha 36 anni e tende a tenersi lontana dal clamore della vita pubblica. Ha seguito le orme della madre e lavora come doppiatrice. Nel 2010 Alessia ha avuto un figlio, primo nipote di Amendola. Giulia, oggi 31enne, ha provato in passato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo, recitando insieme al padre e la sorella in alcuni spot pubblicitari.

Francesca Neri, attuale compagna di Claudio Amendola, e il terzo figlio Rocco

Oggi Claudio Amendola è sposato con l’attrice Francesca Neri, con la quale è convolato a nozze l’11 settembre 2010 con una cerimonia a New York. È lei la madre del figlio più piccolo dell’attore e regista romano, Rocco, nato nel 1999. Dopo la sua nascita, Neri ha deciso di prendersi del tempo per dedicarsi alla sua crescita, come ha spiegato Amendola in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni: “Ha scelto felicemente di occuparsi di nostro figlio.

Credo che non si sia mai sentita così amata nella vita. E poi una che ha girato film importanti non trova sempre progetti interessanti, almeno qui”. “Dei miei tre figli, Rocco è il più fortunato perché ha trovato un papà più maturo.” -ha raccontato l’attore- “Con lui ho saputo dire qualche no. Ai miei nipoti invece permetto tutto. Sono un nonno pazzo di loro che si gode il non avere le responsabilità dei genitori”.

L’infarto nel 2017

Nel 2017 Claudio Amendola ha rischiato la vita a causa di un grave infarto. Arriva in ospedale grazie all’aiuto di Francesca e riesce a rimettersi miracolosamente dopo qualche giorno di ricovero. “All’improvviso ti rendi conto veramente del valore della vita e delle cose che hai.” -ha dichiarato Amendola nel 2018, ospite a Verissimo– “È stato come una secchiata d’acqua gelata. La mia vita è cambiata radicalmente: ho smesso di fumare, sono dimagrito dodici chili e ora mi sento come un trentenne“.