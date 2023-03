Chi è Edoardo Donnamaria: Gf Vip 7, fidanzata Antonella Fiordelisi, flirt, Forum

Edoardo Donnamaria, voce di Rtl 102.5 e volto di Forum, è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Ha attualmente una storia d’amore con Antonella Fiordelisi.

Chi è Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria, nato a Roma, è stato un concorrente del Grande Fratello Vip 7. Dopo un periodo travagliato relativo ai suoi anni del liceo, si trasferisce a Milano per studiare giurisprudenza, e proprio in quel periodo inizia a scrivere per un blog e per un giornale. Nell’estate del 2016 viene contattato – tramite il blog – dalla redazione di Forum Mediaset e, dopo un anno di indecisione, inizia a lavorare per loro con Barbara Palombelli. Nel 2018 si laurea e nel 2021 ha l’occasione di passare in radio. Su RTL 102.5, infatti, conduce il sabato e la domenica, dalle 13:00 alle 15:00, “Miseria e nobiltà – weekend”. È poi diventato speaker anche su Radio Zeta ed è uno dei volti della trasmissione di Mediaset, Forum.

Ex fidanzata Micol Incorvaia

Edoardo Donnamaria è fidanzato? Questo non era chiaro, almeno prima che entrasse al Gf Vip. Qualche tempo fa il gossip aveva sottolineato un flirt da parte di Edoardo con la sorella di Clizia Incorvaia, Micol Incorvaia, poi anche lei scelta come concorrente del Gf Vip. La relazione, poi, è stata confermata anche da entrambi durante il Gf Vip.

L’amore con Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria, durante l’esperienza al Gf Vip, si è innamorato di Antonella Fiordelisi con cui ha avuto una storia d’amore altalenante all’interno della casa. Nonostante gli alti e bassi durati tutto il suo percorso, Donnamaria è uscito dalla casa sicuro del suo amore per Antonella, pronto a viversi un nuovo amore con lei.

Gf Vip 7 e squalifica

Nel corso della sua esperienza al Gf Vip, Edoardo Donnamaria ha legato molto con Edoardo Tavassi, ma anche con Micol Incorvaia, Luca Onestini e Daniele Dal Moro.

A seguito di diversi rimproveri per l’uso di parole ed espressioni volgari o fuori luogo, Donnamaria è stato squalificato dal Gf Vip 7 ad un passo dalla scelta dei finalisti.

Passioni e curiosità

Il giovane ha molte passioni tra cui il calcio: ama infatti la squadra della Roma e nel tempo libero si dedica anche alla recitazione ed alla scrittura.

Edoardo ha anche molti tatuaggi sparsi in diverse parti del corpo. Un esempio? Il Pinocchio tatuato sul petto o Goku sul braccio.

Ha un cane di nome Gohan.