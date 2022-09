Chi è Nikita Pelizon: Gf Vip 7, origini, ex fidanzato, Pechino Express 2022

Chi è Nikita Pelizon è una modella molto giovane che per lavoro ha viaggiato in tutto il mondo. Nel 2022 è stata nel cast del programma Pechino Express 2022 e da settembre 2022 è una concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Chi è Nikita Pelizon: origini

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo 1994. Fin da piccola, inoltre, ha sempre avuto non solo la passione per il mondo della moda ma anche quella per il fitness.

All’età di 18 anni, infatti, Nikita ha cominciato a lavorare seriamente nel mondo della moda, cominciando a sfilare anche su passerelle importanti fino ad arrivare in Sri Lanka.

Così per lavoro si è trasferita a Milano. In seguito, per tre mesi ha vissuto in Cina, approdata nel paese del Sol Levante sempre per motivi lavorativi. La sua popolarità si deve per le partecipazioni a diversi programmi televisivi come quando prende parte nel ruolo di tentatrice a Temptation Island nel 2018 e anche in Ex on the Beach su Mtv. Inoltre, ha recitato dei piccoli ruoli in due fiction: Un passo dal cielo e Donne in gioco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikita Pelizon (@nikitasemplicemente)

Nikita Pelizon: fidanzato

La modella attualmente è single ma si ricorda molto la sua storia con Matteo Diamante, concorrente della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. I due avevano partecipato allo show di Mtv Ex on the beach condotto da Giulia De Lellis.

Da Pechino Express 2022 al Gf Vip 7

Nel 2022 è stata in gara in coppia con la brasiliana Helena Prestes nell’edizione 2022 di Pechino Express 2022.

Da settembre 2022 è una delle concorrenti al Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini.