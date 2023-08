Svetlana Svetikova, chi è la “moglie russa” di Toto Cutugno: vita privata, carriera, marito

Chi è Svetlana Svetikova, la presunta moglie russa di Toto Cutugno. Spesso insieme sul palco durante le esibizioni in Russia del cantautore, i due sono finiti spesso al centro di molte chiacchiere e gossip. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Svetlana Svetikova, “moglie russa” di Toto Cutugno: vita privata e carriera

Nata a Mosca nel 1984, Svetlana Svetikova è un’attrice e cantante russa 39enne molto nota in patria, conosciuta in Italia soprattutto per le tante voci che la definiscono la moglie russa di Toto Cutugno, celebre cantautore scomparso all’età di 80 anni il 22 agosto 2023. L’artista aveva un pubblico molto vasto in Russia ed era solito esibirsi in tour nell’ex Unione Sovietica e in molti altri paesi dell’Est Europa. In molte occasioni Cutugno fu accompagnato sul palco proprio da Svetikova, dando origine nel 2003 ad una serie di voci di corridoio sulla loro relazione. Secondo molti tabloid locali, Cutugno, sebbene fosse da tempo sposato con sua moglie Carla, faceva a Svetlana una corte sfrenata. Arrivò persino a regalarle un’auto costosissima, una Bentley. Nonostante le pressioni dei media, tuttavia, nessuno dei due ha mai ammesso l’esistenza di un flirt, tantomeno di un effettivo “matrimonio”. Solo una grande amicizia e rispetto reciproco.

Vita privata, carriera e marito

Svetlana Svatikova è un’artista versatile, molto amata in Russia, sia per le sue doti canore che attoriali. In particolare si ricorda la sua interpretazione di Esmeralda nella versione russa del musical Notre Dame de Paris. Le informazioni circa la sua carriera e vita privata sono molto limitate. Secondo diverse fonti la 39enne è oggi sposata con figli, ben lontana quindi dall’essere la “moglie” di Cutugno.

