Beppe e Francesco Menegatti, chi sono marito e figlio di Carla Fracci

Beppe Menegatti è stato il marito della ballerina Carla Fracci, venuta a mancare il 27 maggio 2021. I due sono stati sposati per ben 57 anni: affiatati e innamorati, non hanno condiviso solo la loro vita privata, ma spesso anche quella professionale. Beppe Menagatti e Carla Fracci hanno avuto un solo figlio, Francesco, classe ’69, che successivamente ha dato alla coppia due nipotini.

Chi è Beppe Menegatti, il marito di Carla Fracci

Beppe Menegatti, nato nel 1929, è un regista teatrale. Ha cominciato la sua carriera come assistente alla regia di Luchino Visconti, passando poi a collaborare con Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica. L’oggi 92enne fiorentino ha incontrato Carla Fracci nella sala prove “Trieste” della Scala nel 1955.

Proprio Menegatti ha raccontato su L’Unità: “Ero l’ultimo di una fila di persone che entravano. In testa Luchino Visconti, poi il coreografo Massine, quindi il compositore Mannino e la costumista Lila De Nobili e poi io che portavo la borsa a Visconti. Lila si gira e dice: “Luchino, non potrebbe essere questa qua la ragazza per la parte di Silvestra?”. E indica una fanciulla seduta per terra con i calzerotti rossi. Era Carla”.

“Lo guardai, e l’intensità di quello sguardo non è mai svanita… eccoci qua dopo oltre sessant’anni”, dirà in seguito dello stesso incontro l’etoile. “Quando ci siamo conosciuti io e Beppe lui era già fidanzato. Poi ci fidanzammo, le nozze arrivarono solo dopo nove anni perché abbiamo dovuto rinviarle spesso: io venivo invitata spesso all’estero, i documenti per il matrimonio scadevano e dovevamo rifarli ogni volta”.

Il matrimonio è arrivato nel 1964 e, nonostante i due avessero condiviso un’intera vita insieme, non hanno mai perso l’amore e la passione. Carla Fracci aveva infatti detto del marito “un genio che elabora, elabora e fa proposte interessanti. Ci amiamo come il primo giorno, e si discute anche come il primo giorno”. La coppia ha anche lavorato insieme per molti anni. Il regista infatti ha allestito per Carla Fracci numerosi balletti in collaborazione con il coreografo Loris Gai.

Chi è Francesco Menegatti, il figlio di Carla Fracci

Francesco Menegatti, classe 1969, è l’unico figlio di Carla Fracci e Beppe Menegatti. Di professione, lui è architetto e docente ed è inoltre padre di Giovanni e Ariele, i due nipoti della celebre coppia dello spettacolo.

In un’intervista rilasciata a pochi mesi dalla sua scomparsa, Carla Fracci aveva confidato il rimpianto di non aver allargato la famiglia in passato. “Avrei voluto altri figli. Mio marito no“, aveva raccontato l’etoile a Silvia Toffanin, “questo è stato un errore, mi è dispiaciuto molto“.

A proposito del figlio invece Carla Fracci aveva raccontato a Repubblica: “Era un bimbo ardito e sensibile. L’ho portato con me in tournée finché ha iniziato la scuola. Si commuoveva assistendo a ‘Giselle’, dove la protagonista impazzisce e soccombe per amore, o davanti al balletto ‘La strada’, ispirato al film di Fellini. Restò talmente turbato dalla morte di Gelsomina, interpretata da me, che non volle più vedere balletti”.