Nicole Murgia, chi è l’attrice nuova concorrente del GF Vip 7: carriera, vita privata, matrimonio finito

Chi è Nicole Murgia, attrice televisiva tra i nuovi concorrenti del GF Vip 7. Diventata famosa con Tutti pazzi per amore, è la sorella maggiore del calciatore Alessandro Murgia. Scopriamo qualcosa in più su di lei, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Nicole Murgia, vita privata e carriera dell’attrice di Tutti pazzi per amore

Nata a Roma il 22 febbraio 1993, Nicole Murgia ha 29 anni ed è una nota attrice, sorella maggiore dell’ex centrocampista della Lazio Alessandro Murgia.

Ha trovato la fama soprattutto grazie ai suoi amati ruoli televisivi. Fa il suo debutto sul piccolo schermo quando è ancora una bambina, recitando in Don Matteo e Rivoglio i miei figli. Trova poi spazio anche al cinema nel 2005, nel film Nessun messaggio in segreteria, e nel 2008, in Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek.

Il successo arriva grazie alla sua partecipazione alla serie tv Rai Tutti pazzi per amore, dove Nicole Murgia ha il ruolo di Cristina, la figlia del protagonista Paolo Giorgi, interpretato da Emilio Solfrizzi.

Recita nella serie dal 2008 al 2011. In quel periodo torna sul grande schermo con Le ultime 56 ore e Una cella in due. Negli anni successivi Murgia lavora in diversi spettacoli teatrali e fa un cameo nel quinto episodio della webserie Youtuber$. L’attrice ha un attivo profilo Instagram, dove ha raccolto quasi 40mila fan.

Nicola Murgia torna in tv, è una dei nuovi concorrenti del GF Vip 7

Nicola Murgia è pronta a fare ritorno in tv nelle prossime settimane. L’attrice sarà infatti una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Sarà la prima esperienza in un reality show per l’affascinante interprete romana. A rendere il tutto ancor più interessante è il possibile ingresso di una sua vecchia fiamma, il calciatore Andrea Maestrelli: come andrà a finire?

Vita privata: ex fidanzati, matrimonio finito, figli

Maestrelli non è stato l’unico calciatore ad aver conquistato il cuore di Nicole. L’attrice ha avuto infatti un’importante relazione con l’ex milanista Andrea Bertolacci, con il quale si è sposata nel 2015. Dal loro amore nascono due figli: il primo, Matias, nel 2017, e il secondo Lucas, nel 2019. Il loro matrimonio, tuttavia, pare sia andato in crisi nelle ultime settimane. Alcuni recenti sfoghi sui social di Nicole fanno presumere che la loro storia d’amore sia ai titoli di coda: “Ho capito che la vita è dura e che le persone ti deludono.

Ci sono giorni in cui pensi di non poter essere più felice, che le persone sono cattive e che le famiglie vengono distrutte da donne di poco valore, ovviamente avallate da uomini che non sanno comportarsi come tali”.

“Dopo che ti tradiscono non sarai mai più la stessa.” -continua l’attrice- “Più dai e meno ricevi. Amare troppo ti rende fragile e vulnerabile, ci sarà sempre qualcuno che se ne approfitterà.

Viviamo in un’era in cui non si apprezza ciò che si ha. Ma ho anche capito che l’amicizia vera ti salva: c’è ancora chi ti ama davvero per ciò che sei”.