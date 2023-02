GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 27 febbraio: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 27 febbraio? Sono sette i concorrenti al televoto questa settimana, tutti a rischio eliminazione. Chi lascerà la casa del Grande Fratello? Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 27 febbraio

La trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha visto Antonino Spinalbese lasciare la casa più spiata d’Italia. Una volta arrivato in studio, l’ex di Belen si è detto eccitato all’idea di rivedere sua figlia e ha ritrovato Ginevra Lamborghini. “Posso andare via con lei?” -ha scherzato Antonino- “Mi sembra doveroso, ho iniziato con lei e finisco con lei”. I concorrenti rimasti in gioco avranno però ben poco tempo per rilassarsi, ben sette vip sono al televoto eliminatorio, che si chiuderà lunedì 27 febbraio. Per quattro di loro si tratta di un provvedimento disciplinare: Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria sono finiti al voto d’ufficio per aver violato il regolamento. A loro si sono aggiunti i tre vip più nominati della serata: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Uno di loro sarà costretto a lasciare la casa del GF Vip.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonella, Edoardo, Micol, Murgia, Nikita, Oriana e Tavassi . #GFVIP pic.twitter.com/SXaXgQBXZJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2023

È ancora presto per fare previsioni, ma i primi sondaggi vedono al sicuro Nikita, Oriana e Antonella, che finora hanno raccolto la maggior parte delle preferenze. I vipponi più a rischio, in base ai dati finora raccolti, sono Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Per il trio il provvedimento disciplinare della produzione potrebbe rivelarsi fatale, troppo pochi i voti raccolti finora. Sarà uno di loro a lasciare la casa?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: