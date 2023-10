Tale e Quale Show 2023, imitazioni sesta puntata e classifica

Tale e Quale Show 2023, le imitazioni in programma per la sesta puntata in onda il 27 ottobre e la classifica generale.

Tale e Quale Show 2023, le imitazioni in programma per la sesta puntata del 27 ottobre

Manca poco alla sesta puntata del Tale e quale show 2023, in programma per venerdì 27 ottobre. I concorrenti dell’amato talent show di Carlo Conti, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, sono pronti a tornare sul palco per imitare alcuni grandi nomi della musica italiana ed internazionale. La prossima puntata avrà un concorrente in meno a causa dell’infortunio di Scialpi, che è stato costretto a ritirarsi dalla competizione. Ecco l’elenco dei vip in gara e dei cantanti che interpreteranno nella prossima puntata:

La classifica generale dopo la quinta puntata: Scialpi si ritira, Mongiovì torna sul podio

La quinta puntata del Tale e Quale Show 2023 ha visto Lorenzo Licitra guadagnare terreno sul primo classificato Luca Gaudiano, nonché il ritorno sul podio di Ilaria Mongiovì, che supera Jasmine Rotolo portando sul palco una convincente Shakira. La puntata ha portato, purtroppo, anche al ritiro di Scialpi, che non è riuscito ad esibirsi come Nick dei Cugini di Campagna a causa di una fastidiosissima raucedine e in seguito è caduto dietro le quinte per colpa delle scarpe a zeppa alta. Una conclusione sfortunata per l’esperienza al talent show del cantante anni Ottanta, che nelle ultime puntate aveva cominciato a guadagnare posizioni.