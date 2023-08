Come è morto Toto Cutugno, tutto sulle cause della morte del celebre cantautore. L'artista è scomparso il 22 agosto all'età di 80 anni.

Come è morto Toto Cutugno, le cause della morte dell’amato cantautore. Scopriamo qualche informazione in più sulla dipartita del celebre artista italiano. Cosa gli è successo?

Come è morto Toto Cutugno, le cause della morte del cantante italiano

L’Italiano vero Toto Cutugno si è spento all’età di 80 anni, compiuti da poco, alle ore 16 del 22 agosto 2023. L’amato cantautore italiano era ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano da diverso tempo, in lotta contro una brutta malattia. Cutugno soffriva infatti di un tumore alla prostata, con il quale era in lotta ormai da molto tempo. È stata questa la causa della sua morte, come spiega il suo agente Danilo Mancuso: “Si era aggravato negli ultimi mesi”. Già nel 2008 il cantante aveva ricevuto la sua prima diagnosi: riuscì a salvarsi all’epoca soltanto dopo una difficile operazione. “Non gliel’ho data vinta. Ho combattuto e sto meglio.” -spiegava Cutugno nel 2018- “Mi hanno portato al San Raffaele. Al Bano mi ha fatto conoscere il chirurgo che ha operato suo suocero e che mi ha salvato la vita. Io sono un miracolato. Mi godo la vita, perché è un dono di Dio e va vissuta al massimo“.

I funerali del cantautore, quando si terranno?

L’agente Mancuso e i familiari di Toto Cutugno hanno comunicato che i suoi funerali avranno luogo tra qualche giorno, il 24 agosto, a Milano, città nella quale l’artista è vissuto. L’ultimo saluto al cantante verrà celebrato alle ore 11, nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo, in via Argonne 56.