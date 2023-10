Tale e Quale Show, Scialpi si ritira per infortunio: sarà sostituito?

Tale e Quale Show 2023, Scialpi costretto a ritirarsi per un infortunio: sarà sostituito? Il cantante pop anni Ottanta lascia il programma a causa di un guaio fisico. Chi prenderà il suo posto nelle ultime puntate?

Brutte notizie per il Tale e Quale Show 2023. Nelle ultime tre puntate del talent, Carlo Conti dovrà fare a meno di Scialpi, che ha rimediato un infortunio alla gamba sinistra dietro le quinte. Venerdì scorso il cantante si era presentato in studio nei panni di Nick dei Cugini di Campagna ma non era riuscito ad esibirsi, privato della voce da una fastidiosissima raucedine. A puntata conclusa, Scialpi è scivolato mentre ritornava in camerino, rimediando un infortunio ben più grave che lo costringerà ad abbandonare lo show definitivamente. Si tratta del secondo stop importante in questa tredicesima edizione dopo quello di Maria Teresa Ruta, costretta a fermarsi per una settimana per una frattura alle costole.

Chi prenderà il suo posto?

In molti han già cominciato a fare ipotesi sul possibile sostituto di Scialpi. Ciononostante è molto probabile che la produzione del Tale e Quale Show scelga di non sostituirlo. Dopotutto mancano solo tre puntate alla conclusione, una delle quali sarà dedicata allo scontro tra Campioni, che vedrà come al solito i cinque concorrenti migliori di questa edizione sfidare i cinque migliori dello scorso anno.